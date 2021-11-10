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الأربعاء، 10-11-2021 02:57 م

كوالكوم تطلق منصة الواقع المختلط Snapdragon Spaces

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الوكيل الإخباري - كشفت شركة كوالكوم في معرض Augmented World Expo عن منصة مطورين الواقع المختلط Snapdragon Spaces، وهي مجموعة تساعد المطورين في توسيع التطبيقات الحالية وإنشاء تطبيقات جديدة للاستفادة من أجهزة الواقع المعزز التي ترتديها على رأسك.

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وبينما ركز الكثير من الحديث عن ميتافيرس عبر تجارب الواقع الافتراضي التي تستخدم نظارة رأس VR لوضع الأشخاص في بيئات رقمية، تستخدم الأساليب الأخرى الواقع المعزز AR أو الواقع المختلط XR لمزج العناصر الرقمية والمادية.

ولا يتضمن الإعلان ذكر أجهزة جديدة، ومع ذلك، فإن كوالكوم تتعاون مع بعض الشركاء المهمين لمستقبل الواقع المختلط الذي كانت تخطط له على مدار العقد الماضي.

ويشمل الشركاء شركة نيانتيك ومنصة Lightship التي تم الكشف عنها مؤخرًا لتطبيقات ميتافيرس في العالم الحقيقي. بالإضافة إلى المصنعين، بما في ذلك لينوفو وموتورولا وأوبو وشاومي.


وتكون نظارات Lenovo ThinkReality A3، المستندة إلى التصميم المرجعي لشركة كوالكوم XR1 Smart Viewer، أول من يقوم بتسويق Snapdragon Spaces العام المقبل.


وتم تصميم Snapdragon Spaces لدعم نظام بيئي مفتوح وعابر للأجهزة. مع واجهات برمجة التطبيقات التي لا تعتمد على الأجهزة بحيث يمكن لمطوري البرامج تشغيلها عبر العديد من الأنواع المختلفة من المنصات. بما في ذلك نظارات الواقع المعزز أو نظارات الرأس الكاملة للواقع المعزز التي تشبه إلى حد كبير نظارات HoloLens من مايكروسوفت.

 

وهذه هي أول منصة للواقع المعزز محسّنة لنظارات الواقع المعزز المرتبطة بالهواتف الذكية مع وقت تشغيل متوافق مع OpenXR كما أن لديها دعمًا لأدوات المطورين المألوفة Unreal Engine 4 و Unity.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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