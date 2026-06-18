كوالكوم تعلن عصر ما بعد الهاتف

الوكيل الإخباري- أعلنت Qualcomm عن منتجين جديدين ضمن إستراتيجيتها للتوسع في أجهزة الحوسبة القابلة للارتداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي ترى أنها قد تشكل مستقبل ما بعد الهواتف الذكية.

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وكشف الرئيس التنفيذي البرازيلي كريستيانو آمون أن الشركة تعمل على أكثر من 40 جهازاً ذكياً، تشمل نظارات وسماعات وساعات وأجهزة قابلة للارتداء تعتمد على الذكاء الاصطناعي.