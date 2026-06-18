الخميس 2026-06-18 04:02 م

كوالكوم تعلن عصر ما بعد الهاتف

FEEWQ
تعبيرية
 
الخميس، 18-06-2026 08:34 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت Qualcomm عن منتجين جديدين ضمن إستراتيجيتها للتوسع في أجهزة الحوسبة القابلة للارتداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي ترى أنها قد تشكل مستقبل ما بعد الهواتف الذكية.

اضافة اعلان


وكشف الرئيس التنفيذي البرازيلي كريستيانو آمون أن الشركة تعمل على أكثر من 40 جهازاً ذكياً، تشمل نظارات وسماعات وساعات وأجهزة قابلة للارتداء تعتمد على الذكاء الاصطناعي.


كما أطلقت كوالكوم منصة Snapdragon Reality Elite لنظارات الواقع المختلط، وحزمة تطوير Start لتسريع تطوير الأجهزة الذكية، مؤكدة أن مستقبل الحوسبة يتجه نحو أجهزة تفهم البيئة المحيطة وتوفر تفاعلاً مباشراً مع مساعدات الذكاء الاصطناعي.

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزيرة التنمية تتفقد مشاريع إنتاجية في البادية الشمالية الغربية

أخبار محلية وزيرة التنمية تتفقد مشاريع إنتاجية في البادية الشمالية الغربية

وعاد المنتخب الوطني أمس من مباراة النمسا من سان فرانسيسكو إلى بورتلاند، لمواصلة تحضيراته الفنية والبدنية للظهور الثاني في المونديال أمام الجزائر في مباراة مهمة في أطار بحث منتخب النشامى عن التأهل للدو

كأس العالم "النشامى" يباشر تدريباته في بورتلاند استعداداً لمواجهة الجزائر

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية العقبة.. تدشين خدمات رقمية متقدمة للموانئ والتجارة

بصق

فن ومشاهير حفاظا على تاريخه.. فنان مشهور يعلن نيته الاعتزال

معبر جابر الحدودي مع سوريا

أخبار محلية وزارة الاستثمار تعلن طرح مشروع تطوير معبر جابر الحدودي

الاول من نوعه في المملكة

أخبار محلية الطاقة: مشروع التنقيب عن النحاس في ابو خشيبة الأول من نوعه في المملكة

وزارة العمل

أخبار محلية توقيع عقد عمل جماعي لتحسين المزايا الوظيفية لـ 208 عاملين وعاملات

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي 15.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان



 
 






الأكثر مشاهدة

 