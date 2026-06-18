كوالكوم تعلن عصر ما بعد الهاتف

وكشف الرئيس التنفيذي البرازيلي كريستيانو آمون أن الشركة تعمل على أكثر من 40 جهازاً ذكياً، تشمل نظارات وسماعات وساعات وأجهزة قابلة للارتداء تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
كما أطلقت كوالكوم منصة Snapdragon Reality Elite لنظارات الواقع المختلط، وحزمة تطوير Start لتسريع تطوير الأجهزة الذكية، مؤكدة أن مستقبل الحوسبة يتجه نحو أجهزة تفهم البيئة المحيطة وتوفر تفاعلاً مباشراً مع مساعدات الذكاء الاصطناعي.
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