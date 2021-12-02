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الخميس، 02-12-2021 02:06 م

كوالكوم تعلن عن شريحة Snapdragon 8cx Gen 3

Qualcomm


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كوالكوم عن أحدث شرائحها الرائدة لأجهزة الحاسب Snapdragon 8cx Gen 3، التي، كما يوحي اسمها، تأتي خلفًا لنموذج Snapdragon 8cx Gen 2 للعام الماضي، وتقدم بعض القفزات الكبيرة في الأداء.

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وتعتبر Snapdragon 8cx Gen 3 الشريحة الأولى لأجهزة الحاسب العاملة بنظام ويندوز المبنية عبر عملية 5 نانومتر. وتعد بأداء وحدة معالجة مركزية أفضل بنسبة تصل إلى 85 في المئة وأداء أسرع لوحدة معالجة الرسومات بنسبة تصل إلى 60 في المئة مقارنةً بـ Snapdragon 8cx Gen 2.

بالإضافة إلى ذلك تفتخر كوالكوم بأن رقاقاتها الجديدة تقدم أداء أعلى بنسبة 60 في المئة لكل واط عبر منصة x86 التنافسية. كما تدعي كوالكوم أيضًا أن الشريحة تدعم عمر بطارية متعدد الأيام. ولكن لم تقدم الكثير من التفاصيل.

 

وتتمثل الميزة الرئيسية في الشريحة الجديدة في الاتصال. وتقدم الشركة دعمًا لمودم Snapdragon X55 أو Snapdragon X62 أو Snapdragon X65 5G. وذلك اعتمادًا على نوع إمكانات 5G التي يرغب المصنعون في تقديمها.


بالإضافة إلى ذلك فإن Snapdragon 8cx Gen 3 تدعم Wi-Fi 6 و Wi-Fi 6E. كما تجلب الشريحة أيضًا تحسينات الذكاء الاصطناعي المعتادة.


ويعد Spectra ISP بضبط تلقائي للصورة أفضل وتوازن اللون الأبيض التلقائي والتعريض الضوئي التلقائي لعقد المؤتمرات عبر الفيديو، بالإضافة إلى ميزات إلغاء الضوضاء والصدى للحصول على صوت أفضل.


بالإضافة إلى ذلك كانت الشركة تروج لطاقة وعمر البطارية لشرائح الحاسب المحمول الخاصة بها منذ أن أعلنت لأول مرة عن Snapdragon 8cx Gen 1 في عام 2018.

 

ولم تحقق الرقاقات نجاحًا، باستثناء الإصدارات المعدلة التي تظهر في أجهزة Surface Pro X المحمولة من مايكروسوفت.


 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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