كوريا الجنوبية تحظر تطبيق "ديب سيك"

وقالت لجنة حماية المعلومات الشخصية إنه تم تعليق الخدمة في الساعة السادسة مساء السبت وسيتم استئنافها بعد إجراء "تحسينات ومعالجات بما يتماشى مع قوانين حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية".
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن قامت عدة وزارات ووكالات حكومية بحظر الوصول الداخلي إلى خدمة الذكاء الاصطناعي، وسط المخاوف بشأن ممارسات إدارة البيانات الخاصة بالشركة الناشئة.
وقد أرسلت اللجنة استفسارا رسميا إلى "ديب سيك" في الشهر الماضي طلبا لتوضيح أساليب جمع البيانات وإدارتها.
ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة الصينية بتعيين ممثل لها في كوريا الجنوبية، وأقرت بأوجه القصور في مراعاة قوانين الحماية المحلية مع الإعراب عن رغبتها في التعاون الفعال مع اللجنة.
روسيا اليوم
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