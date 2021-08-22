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الأحد، 22-08-2021 12:31 م

كيفية أخذ لقطات الشاشة في ويندوز 11

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الوكيل الإخباري - يمكنك أخذ لقطة الشاشة في ويندوز 11 عبر التطبيقات الخارجية، كما يوفر لك الويندوز تطبيقًا خاصًا به لأخذ لقطة الشاشة.

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وقد تم تحديث أداة ويندوز 11 لأخذ لقطة الشاشة، وذلك لتصبح عملية التقاط الشاشة أسهل وأسرع.

 

يعتبر زر PrntScrn أحد أسهل الطرق وأكثرها إنتشارًا لأخذ لقطة الشاشة، وكنت تحتاج في الماضي إلى لصق الصورة بعد التقاطها يدويًا.

ولكن بعد الكثير من تحديثات ويندوز أصبحت الصورة تحفظ تلقائيًا، كما تستطيع فتحها في أداة تعديل لقطات الشاشة الخاصة بالويندوز.

 

وتجد الصورة محفوظة في مجلد يدعى لقطات الشاشة داخل مجلد الصور الخاص بالويندوز.

 

وإذا كنت ترغب في أخذ لقطة للنافذة المفتوحة أو النافذة النشطة، فإنك تحتاج للضغط على أزرار علامة الويندوز مع زر Alt و زر PrntScrn

ولكن تجد هذه الصورة مخزنة في مجلد اللقطات داخل مجلد الفيديو في ويندوز 10. 

ويمكنك أن تجعل أداة لقطة الشاشة تعمل تلقائيًا مع زر PrntScrn، وذلك حتى تبدأ بالعمل عند ضغطك على هذا الزر.

 

وتستطيع فعل ذلك عبر التوجه إلى إعدادات الويندوز، ومن ثم قائمة سهولة الوصول وبعد ذلك قائمة لوحة المفاتيح.

 

وتجد هناك اختيارًا خاصًا يسمح لك بأخذ لقطة الشاشة عبر هذا الزر، لذلك قم بتفعيل هذا الاختيار مباشرةً. 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 






 

 




 

 


 

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