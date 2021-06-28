كيفية أصلاح شريط اللمس في أجهزة ماك بوك عند توقفه عن العمل

الوكيل الإخباري - بدأت آبل بوضع شريط اللمس في ماك بوك برو بدايةً من إصدار عام 2016، وظل الشريط جزءًا من تصميم الحاسوب حتى اليوم.

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ولكن يواجه المستخدمين مشاكل مع شريط اللمس في ماك بوك، حيث يتوقف تمامًا عن العمل أو لا يستجيب للأوامر.

طريقة إصلاح شريط اللمس في ماك بوك عندما يتوقف عن العمل :

1- توجه إلى واجهة الأوامر عبر إيجادها في مكتبة التطبيقات أو البحث عنها باستخدام زري Command ومسافة وكتابة Terminal.

2- ويمكنك نسخ الأمرين معًا أو كتابتهما بشكل منفصل، وبعد ذلك قم بالضغط على زر الإدخال.

3- ثم يطلب منك النظام إدخال كلمة المرور الخاصة بحساب المدير، قم بإدخالها ثم الضغط على زر الإدخال مجددًا.

4- تعمل هذه الأوامر على إعادة تشغيل كل ما يتعلق بشريط اللمس، ولذلك من الطبيعي أن تجد الايقونات تختفي من عليه فجأة.

5- ولكن يعود الشريط إلى العمل بعدها مباشرةً، ويمكنك تكرار هذه العملية في كل مرة يتوقف فيها الشريط.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية









