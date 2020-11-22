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الأحد، 22-11-2020 11:23 ص

كيفية إخفاء التعليقات على بث إنستغرام المباشر في 5 خطوات

البث-المباشر-انستقرام


الوكيل الإخباري _  تتيح منصة "انستغرام" خاصية التعليق على البث المباشر الا انه في بعض الاحيان قد يرغب المستخدم في تعطيل التعليق على البث المباشر لعدة أسباب.

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ويمنكنك انستغرام من إخفاء التعليق من خلال 5 خطوات :

 

1. بمجرد فتح إنستغرام وتسجبل الدخول إلى حسابك، اضغط فوق أيقونة الكاميرا في الزاوية اليسرى العليا.


2. في الجزء السفلي من الشاشة، مرر بين خيارات الكاميرا حتى تحدد خيار "مباشر"، تأكد من أن هذا الخيار يتم توسيطه أسفل زر الالتقاط الدائري.


3. اضغط على زر الالتقاط الدائرى لبدء البث المباشر.


4. فى الجزء السفلي من الشاشة، اضغط فوق النقاط الرأسية الثلاث الموجودة بجوار حقل التعليق.


5. اضغط على "إيقاف تشغيل التعليق".


المصدر : اليوم السابع 

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