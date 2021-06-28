كيفية إخفاء النشاط على الانستغرام للحفاظ على الخصوصية

الوكيل الإخباري - إخفاء اخر ظهور أو اخفاء من تتابعهم في الانستغرام وغيرها من الأشياء التي تريد إخفائها عن الأخرين ستكون سهلة وبالإمكان القيام في ظل وجود العديد من خيارات التعديل على الحساب وإعداداته للحفاظ على الخصوصية.

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ولتتمكن من إخفاء هذه المزايا وغيرها طبق الخطوات التالية:

1- قم بتنزيل تطبيق انستغرام أخر اصدار وذلك عن طريق المتجر في جوجل بلاي ستور لهواتف الأندرويد، وعلى آب ستور للايفون iOS وذلك عبر المتاجر الرسمية.

2- تأكد من تنزيل تحديث انستغرام أحدث نسخة، وذلك بالضغط على زر (تحديث).

3- الأن قم بفتح حسابك على الانستغرام بكتابة البريد الإلكتروني، وكلمة المرور الباسورد لتتمكن من الولوج.

4- في الأعلى مباشرة إضغط على آيقونة الترس لتذهب إلى الإعدادات Settings.

5- أنقر على خيار (الحماية والخصوصية) وبالإنجليزية Privacy and Security.

6- حالة النشاط Activity Status هي الخيار الذي نبحث عنه قم بالضغط عليه.

7- قف عند الخيار حالة نشاطك على انستغرام Show Activity Status قم بالسحب لتفعيل الخيار لتتمكن من اخفاء نشاطك في الانستغرام بكل سهولة.

بهذه الطريقة البسيطة سيكون بمقدورك إخفاء المؤشر الأخضر وإخفاء الظهور للاندرويد وللايفون وعلى غيرها من المنصات مثل انستغرام ويب عبر الكمبيوتر، حيث ستكون مخفياً بشكل كامل تقوم بالدردشة، والقيام بالكثير من النشاطات، تماماً كما هو الحال في طريقة اخفاء following في الانستغرام.

المصدر - هاي فور تك



