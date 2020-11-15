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الأحد، 15-11-2020 04:50 م

كيفية إدارة إعدادات الخصوصية لمنشورات محددة في فيسبوك

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الوكيل الإخباري _ تتيح منصة فيسبوك  لمستخدميها ميزة قد يجهلها الكثير من الاشخاص ، حيث تمكنهم من ضبط إعدادات الخصوصية الحساب الشخصي، وذلك للحد من الأشخاص الذي يمكنهم رؤية معلوماتك الخاصة، ومنشوراتك.

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اليك خطوات إدارة إعدادات الخصوصية لمنشورات محددة في فيسبوك:
أولًا: كيفية الوصول إلى إعدادات الخصوصية العامة في فيسبوك:
قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في فيسبوك.


اضغط على رمز السهم الموجود في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.


من القائمة المنسدلة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات والخصوصية) Settings & privacy.


في النافذة الجديدة، اضغط على خيار (الخصوصية) Privacy في الجهة اليسرى من الشاشة.

في لوحة التحكم هذه يمكنك التحكم في الكثير من الأشياء المختلفة،.


ثانيًا: كيفية إعداد ضوابط الخصوصية المتقدمة للمنشورات:


1- المنشورات العامة:
بالضغط على علامة التبويب (المنشورات العامة) Public Posts في الجهة اليسرى من الشاشة، يمكنك اختيار جعل بعض المنشورات عامة، ولكن يمكنك التحكم في من يمكنه التعليق على هذه المنشورات، أو مشاركتها، على سبيل المثال: يمكنك اختيار هل يمكن للأشخاص التعليق على هذه المنشورات.


كما يمكنك الوصول إلى أدوات وعوامل تصفية المنشورات العامة، بالإضافة إلى التحكم فيمن يمكنه متابعتك على الإطلاق، والتحكم فيمن يمكنه التعليق على منشوراتك، وكيف يمكن للأشخاص التفاعل مع معلوماتك العامة.


2- ضبط إعدادات الإشارة إليك في المنشورات:
باستخدام إعداد (الحساب الشخصي والإشارة إليك) Profile and Tagging، يمكنك ضبط أذونات المنشورات التي ينشرها الآخرون على صفحتك الرئيسية، ويتضمن ذلك من يمكنه النشر في صفحتك، ومن يمكنه رؤية ما نشره الآخرون على صفحتك الرئيسية.


كما يمكنك ضبط إعداد (المراجعة) Reviewing للتأكد من أنه يمكنك الموافقة على المنشورات التي يشاركها الآخرون معك قبل ظهورها في صفحتك الرئيسية.

المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية

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