كيفية إرسال رسائل إلى جهات اتصال جوجل فى وقت واحد

الوكيل الإخباري _ يمكن البريد الالكتروني مستخدميه من إنشاء مجموعة في جهات الاتصال، وذلك من خلال البدء بإنشاء مجموعة بريد إلكتروني باستخدام ملصق في جهات اتصال Google.

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وبمجرد إنشاء ملصق، فإن إضافة جميع جهات الاتصال الموجودة في الملصق إلى البريد الإلكتروني أمر بسيط، من خلال اتباع الخطوات التالية :





1. افتح جهات اتصال Google في متصفح الويب.



2. قم بتمرير المؤشر فوق جهة الاتصال الأولى التي تريد تضمينها في مجموعتك، ثم اضغط فوق خانة الاختيار الموجودة على يسار الاسم عند ظهوره.



3. حدد اسم كل جهة اتصال تريد تضمينها في المجموعة.



4. عند الانتهاء، اضغط على الزر "إدارة التصنيفات" أعلى الصفحة، إنه على شكل ملصق ويقع بجوار زر "إرسال بريد إلكتروني".



5. في القائمة المنسدلة، اضغط على "إنشاء تصنيف".



6. ادخل اسمًا لتصنيف مجموعة البريد الإلكتروني الخاص بك واضغط على "حفظ".

المصدر : اليوم السابع

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