الإثنين 13-02-2023
الوكيل الاخباري

نواب يطالبون الحكومة بالعمل على جذب الاستثمارات واستغلال الموارد الطبيعية

الدبعي يشارك في اجتماع رؤساء مجالس البحوث العلمية في الشرق الأوسط وافريقيا

غوشة: تقنيات الإنشاءات ستتغير في العالم بعد زلزال تركيا

ترقيات أكاديمية في الجامعة الهاشمية- اسماء

الخارجية: وفاة طفلة اردنية كانت تقيم في أنطاكيا برفقة والدتها جراء زلزال تركيا

بعد نشر "الوكيل الإخباري".. العثور على الطفل عمر عفادلة في إربد

الملك يزور كتيبة التدخل السريع/91 - صور

22.7% ارتفاع مستوردات المملكة من الألبسة العام الماضي

إعلان هام للاردنيين في شيكاغو

أين توجد بؤر الزلازل في العالم؟

الإثنين، 13-02-2023 01:46 م

كيفية إصلاح مشكلة توقف إنستغرام عن العمل

Instagram-AP-780x470


الوكيل الإخباري - إذا واجهت مشكلة توقف تطبيق إنستغرام عن العمل، أو أن بعض الميزات داخل التطبيق تعطّلت، فقد يتعلق الأمر بحسابك نفسه، أو أن هناك مشكلة في تطبيق إنستغرام يواجهها جميع المستخدمين في ذلك الوقت، أو أسباب أخرى متعلقة بتحديثات التطبيق أو الأذونات.

اضافة اعلان

 

وفيما يلي سنذكر 6 طرق يمكنك تجربتها لإصلاح مشكلة توقف تطبيق إنستغرام عن العمل:

 

1- إعادة تشغيل التطبيق أو الهاتف:
إذا واجهت مشكلة توقف إنستغرام عن العمل أو لم تستطع التنقل بسلاسة بين محتويات التطبيق، فإن أول طريقة يمكنك تجربتها هي إعادة تشغيل التطبيق أو إعادة تشغيل الهاتف نفسه.
أغلق تطبيق إنستغرام ثم أعد تشغيله مرة أخرى. وإذا استمرت المشكلة، فأغلق هاتفك وأعد تشغيله مرة أخرى، ثم حاول فتح تطبيق إنستغرام والبدء باستخدامه.

 

2- التحقق من كون إنستغرام نفسه معطلًا أم لا: 
إذا لم تحلَّ إعادة تشغيل تطبيق أو الهاتف المشكلة، فتحقق من كون إنستغرام نفسه معطلًا أم لا، وذلك عن طريق كتابة سؤال (Is Instagram down) في أحد محركات البحث، وستظهر لك نتائج للبحث تشير إلى أن إنستغرام معطّل في ذلك الوقت أم لا. ويمكنك التحقق أيضًا من تعطّل التطبيق من خلال موقع DownDetector.

 

3- جرّب تسجيل الدخول إلى حسابك في جهاز آخر:
طريقة أخرى للتحقق من كون المشكلة التي تواجهها مع إنستاجرام سببها حسابك أو هاتفك أو تطبيق إنستغرام نفسه هي محاولة تسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام جهاز آخر.
إذا واجهت المشكلة نفسها، فمن المحتمل أن يكون السبب هو تعطّل إنستغرام نفسه، ولكن إذا كان بإمكانك تسجيل الدخول إلى حسابك في الجهاز الآخر، فالمشكلة ستكون متعلقة بجهازك.

 

4 - حذف بعض الصور ومقاطع الفيديو من هاتفك:
إذا نفدت المساحة التخزينية في هاتفك، فقد تواجه مشكلات في استخدام تطبيق إنستغرام، وقد يتعطل التطبيق بشكل متكرر، أو يتوقف عن العمل.


يمكن أن يؤدي حذف الصور أو مقاطع الفيديو أو التطبيقات غير الضرورية إلى توفير مساحة تخزينية في هاتفك، وضمان عمل التطبيقات بشكل أفضل. وإذا كنت من مُستخدمي آيفون فيمكنك قراءة مقال: كيفية حل مشكلة امتلاء المساحة التخزينية في آيفون لتتعرف على طرق أخرى لتفريغ المساحة التخزينية في الهاتف إلى جانب حذف الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات.

 

 

البوابة العربية للاخبار التقنية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
uPe1Q

تحديث مذهل من واتساب.. إرسال 100 صورة برسالة واحدة

حل-مشكلة-متجر-مايكروسوفت-في-ويندوز-10

خطوات لإصلاح مشكلة تعذر تثبيت التطبيقات من متجر مايكروسوفت

أفضل-12-موقع-لقراءة-الكتب-اون-لاين-و-مجانا-لسنة-2020-780x470

مواقع إلكترونية تساعدك في العثور على كتب جديدة لقراءتها

202321215353245LJ

تويتر تسمح بالتغريد بـ 4000 حرف.. لبعض المستخدمين

Microsoft

مايكروسوفت: ثغرة في برنامج تشغيل إنتل تُعطّل التطبيقات في حواسيب ويندوز

لفلفلفلفل

أوبرا تعلن رسميًا عن دمج ChatGPT في متصفحها

أخبار متعلقة
google-76522_1280

غوغل تعتم الصور المزعجة في نتائج البحث

119UbJQrZXU0ts8maMMFW5A-DzTechs

كيفية العثور على الكاميرات المخفية باستخدام هاتفك