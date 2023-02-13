كيفية إصلاح مشكلة توقف إنستغرام عن العمل

الوكيل الإخباري - إذا واجهت مشكلة توقف تطبيق إنستغرام عن العمل، أو أن بعض الميزات داخل التطبيق تعطّلت، فقد يتعلق الأمر بحسابك نفسه، أو أن هناك مشكلة في تطبيق إنستغرام يواجهها جميع المستخدمين في ذلك الوقت، أو أسباب أخرى متعلقة بتحديثات التطبيق أو الأذونات.

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وفيما يلي سنذكر 6 طرق يمكنك تجربتها لإصلاح مشكلة توقف تطبيق إنستغرام عن العمل:

1- إعادة تشغيل التطبيق أو الهاتف:

إذا واجهت مشكلة توقف إنستغرام عن العمل أو لم تستطع التنقل بسلاسة بين محتويات التطبيق، فإن أول طريقة يمكنك تجربتها هي إعادة تشغيل التطبيق أو إعادة تشغيل الهاتف نفسه.

أغلق تطبيق إنستغرام ثم أعد تشغيله مرة أخرى. وإذا استمرت المشكلة، فأغلق هاتفك وأعد تشغيله مرة أخرى، ثم حاول فتح تطبيق إنستغرام والبدء باستخدامه.

2- التحقق من كون إنستغرام نفسه معطلًا أم لا:

إذا لم تحلَّ إعادة تشغيل تطبيق أو الهاتف المشكلة، فتحقق من كون إنستغرام نفسه معطلًا أم لا، وذلك عن طريق كتابة سؤال (Is Instagram down) في أحد محركات البحث، وستظهر لك نتائج للبحث تشير إلى أن إنستغرام معطّل في ذلك الوقت أم لا. ويمكنك التحقق أيضًا من تعطّل التطبيق من خلال موقع DownDetector.

3- جرّب تسجيل الدخول إلى حسابك في جهاز آخر:

طريقة أخرى للتحقق من كون المشكلة التي تواجهها مع إنستاجرام سببها حسابك أو هاتفك أو تطبيق إنستغرام نفسه هي محاولة تسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام جهاز آخر.

إذا واجهت المشكلة نفسها، فمن المحتمل أن يكون السبب هو تعطّل إنستغرام نفسه، ولكن إذا كان بإمكانك تسجيل الدخول إلى حسابك في الجهاز الآخر، فالمشكلة ستكون متعلقة بجهازك.

4 - حذف بعض الصور ومقاطع الفيديو من هاتفك:

إذا نفدت المساحة التخزينية في هاتفك، فقد تواجه مشكلات في استخدام تطبيق إنستغرام، وقد يتعطل التطبيق بشكل متكرر، أو يتوقف عن العمل.



يمكن أن يؤدي حذف الصور أو مقاطع الفيديو أو التطبيقات غير الضرورية إلى توفير مساحة تخزينية في هاتفك، وضمان عمل التطبيقات بشكل أفضل. وإذا كنت من مُستخدمي آيفون فيمكنك قراءة مقال: كيفية حل مشكلة امتلاء المساحة التخزينية في آيفون لتتعرف على طرق أخرى لتفريغ المساحة التخزينية في الهاتف إلى جانب حذف الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات.

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