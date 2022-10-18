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الثلاثاء، 18-10-2022 03:24 م

كيفية إضافة أدوات يوتيوب جديدة إلى شاشتك الرئيسية على آيفون

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الوكيل الإخباري-أضافت غوغل مؤخراً عناصر واجهة مستخدم جديدة لمستخدمي هواتف آيفون. وعلى عكس الأدوات المصغّرة لشاشة القفل القابلة للتخصيص والموجودة في نظام التشغيل iOS 16 يمكن وضع الأدوات الجديدة على شاشتك الرئيسية في أي مكان متاح.

الأدوات الجديدة مخصصة لتطبيق بث الفيديو على يوتيوب، وهناك إصداران مختلفان يمكن للمستخدمين الاختيار من بينهما. أحدهما يسمى "البحث" والذي تقول غوغل إنه أسرع طريقة للبحث في يوتيوب، ويتميز بحقل بحث حيث يكتب المستخدم المصطلح الذي يريد استخدامه للبحث عن مقطع فيديو.

ويطلق على أداة يوتيوب الثانية اسم "الإجراءات السريعة"، والتي تقول غوغل إنها "أسرع طريقة للبحث على يوتيوب وتصفحه، ويوفر للمستخدمين فرصة البحث عن الاشتراكات والمقاطع القصيرة. وستتمكن أيضاً من العثور على مقاطع فيديو معينة باستخدام الأداة مع البحث وهناك رمز ميكروفون للبحث الصوتي.

ولتثبيت أداة يوتيوب الجديدة ستحتاج إلى الإصدار 17.40.5 أو أحدث من تطبيق يوتيوب على هاتفك. ويمكنك العثور على هذه المعلومات عن طريق فتح تطبيق يوتيوب والضغط على صورة الملف الشخصي في الزاوية اليمنى العليا. اضغط على الإعدادات> حول وسترى رقم الإصدار على الشاشة.

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ولتثبيت الأداة على جهاز آيفون، ابحث عن مكان فارغ على شاشتك الرئيسية واضغط طويلاً حتى يبدأ وضع Jiggle وباستخدام الرموز الموجودة على شاشة آيفون وهي تهتز، يمكنك استخدام حقل Search Widgets والكتابة في يوتيوب.



وبمجرد رؤية أداة يوتيوب التي تريدها، اضغط عليها لفترة طويلة واتركها عندما تجد قسماً فارغاً من الشاشة الرئيسية حيث تريد ظهور الأداة. اضغط على الزر المكتوب عليه "تم" وهذا كل شيء. وسيكون لديك الآن خيار إضافة اثنين من عناصر واجهة المستخدم الجديدة سهلة الاستخدام والمفيدة على يوتيوب جاهزة وقادرة على نقلك بسرعة إلى الفيديو الذي تريد بثه بعد ذلك، بحسب موقع فون أرينا.

 

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