كيفية إضافة أو تغيير عنوان المنزل أو العمل على خرائط جوجل

الوكيل الإخباري - اكتشف مستخدمو خرائط غوغل كيف يمكن إخفاء منازلهم عند التجوّل الافتراضي. ويمكن أن يساعد التغيير السريع في الإعدادات في حماية خصوصيتك عبر الإنترنت، حتى لا يتمكن الملاحقون واللصوص من الوصول إلى منزلك.



الحيلة هي جعل منزلك غير واضح في التجول الافتراضي. للقيام بذلك، توجه إلى موقع خرائط غوغل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وأدخل عنوان منزلك في شريط البحث في أعلى يمين الصفحة.



انقر فوق صورة منزلك عندما تظهر واضغط على الإبلاغ عن مشكلة في أسفل اليسار. بعد ذلك، يمكنك استخدام الماوس لاختيار أجزاء ممتلكاتك التي ترغب في إخفائها عن الإنترنت.



سيُطلب منك تقديم القليل من التفاصيل حول ما تريده بالضبط أنه غير واضح، في حالة ازدحام الصورة بالسيارات والأشخاص والأشياء الأخرى. وتذكر بمجرد تعتيم شيء ما على التجوّل الافتراضي، يتم تعتيمه بشكل دائم.



ومنذ إطلاق التجول الافتراضي من غوغل في عام 2007، تم تحديد 87 دولة في جميع القارات السبع إلى حد كبير. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض البلدان التي ليس لديها ميزة التجول الافتراضي بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

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