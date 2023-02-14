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الثلاثاء، 14-02-2023 01:11 م

كيفية إضافة صور متعددة إلى قصص إنستغرام

إضافة-صور-متعددة-إلى-Instagram-Story-في-عام-2022


الوكيل الإخباري - تحظى ميزة القصص في إنستغرام باهتمام وشعبية كبيرة جدًا، خاصة بعد دمجها مع قصص فيسبوك، إذ يمكنك نشر القصة نفسها في التطبيقين في الوقت نفسه، لذلك أتاح التطبيق عدة طرق لنشر صور متعددة في القصة الواحدة.

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لإضافة صور متعددة في قصص إنستغرام يمكنك اتباع الخطوات التالية:

 

1 - انتقل إلى تطبيق إنستغرام في هاتفك.
2 - اسحب لليمين في الشاشة الرئيسية لفتح صفحة القصص.
3 - اضغط على أيقونة الصورة في الزاوية السفلية اليسرى لفتح ألبوم الكاميرا.
4 - اضغط مطولًا على أول صورة تريد نشرها لتحديدها، ثم حدد ما يصل إلى 10 صور ومقاطع فيديو، ثم اضغط على خيار (التالي) Next الموجود في الزاوية السفلية اليمنى للمتابعة.
5 - اضغط على خيار (Separate) لنشرها قصصًا متتابعة منفصلة.
6- في الشاشة التالية؛ يمكنك تخصيص كل صورة أو مقطع فيديو عن طريق إضافة نص أو ملصقات أو مؤثرات أخرى، بعد الانتهاء من التخصيص اضغط على خيار (التالي) Next.
7 - حدد الجمهور المستهدف لرؤية قصتك: عام أو الأصدقاء المقربين، ثم اضغط على خيار (مشاركة) Share.

 

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