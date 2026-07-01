كيفية إعداد اسم المستخدم في واتساب خطوة بخطوة - فيديو

بدأ تطبيق WhatsApp في اختبار وتوسيع إتاحة ميزة “اسم المستخدم” (Username)، في خطوة تُعد من أبرز التحديثات المرتبطة بالخصوصية، حيث تتيح للمستخدمين التواصل دون الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف.
وتهدف الميزة الجديدة إلى تعزيز حماية البيانات الشخصية، ومنح المستخدمين خيارًا بديلًا للتعارف والتواصل داخل التطبيق عبر أسماء مستخدمين فريدة.
خطوات إنشاء اسم مستخدم في واتساب:
تحديث تطبيق واتساب إلى أحدث إصدار
الدخول إلى الإعدادات داخل التطبيق
اختيار قسم الحساب
التوجه إلى خيار اسم المستخدم (Username)
إدخال اسم المستخدم المطلوب والتأكد من توفره
حفظ التغييرات
وبمجرد تفعيل الميزة، سيتمكن الآخرون من العثور على المستخدم والتواصل معه عبر اسم المستخدم بدلًا من رقم الهاتف، مع إمكانية تعديل الاسم أو تغييره أو حذفه في أي وقت.
ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة تحسينات تعمل عليها واتساب بشكل تدريجي، ما يعني أن الميزة قد لا تكون متاحة لجميع المستخدمين في الوقت نفسه، إذ يتم طرحها على مراحل ولمناطق مختلفة حول العالم.
One can choose a username between 3 and 35 characters long, using Latin letters, numbers, periods and underscores. pic.twitter.com/wqDFvDLPUj
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