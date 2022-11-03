الخميس 03-11-2022
الوكيل الاخباري

الامطار تعود الى المملكة لمدة 3 أيام اعتباراً من هذا الموعد

الحنيفات يطلع على مشروع الزراعة المائية بالتكنولوجيا الحديثة

بريطانيا تستبعد نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الدفاع الروسية: استعادة 107 من الجنود الأسرى الروس من أوكرانيا

19 مرشحا لانتخابات غرفة تجارة إربد في اليوم الأول

18 مترشحا لانتخابات غرفة تجارة عمان و16 للقطاعات باليوم الأول

اختتام فعاليات الدورة الثالثة عشر لمعرض سوفكس 2022

رئيس الوزراء يوعز بإنجاز البنية التحتية لتلفريك عجلون خلال شهر

بورصة وول ستريت في المنطقة الحمراء بعد قرار الفدرالي الأمريكي

الخميس، 03-11-2022 05:04 م

كيفية إعداد جدول لوقت النوم على جهاز أندرويد

202211221149251GX


الوكيل الإخباري-يريد جهاز بيكسل الذي يعمل بنظام أندرويد 13 مساعدتك على الاسترخاء بحيث يمكنك أن تغط في النوم دون أن تقاطعك الإشعارات أو سطوع الشاشة.

اضافة اعلان


ويتمتع نظام التشغيل أندرويد 13 بميزة فريدة جداً، تسمى وضع وقت النوم، وهي جزء من تطبيق Digital Wellbeing


ويعمل هذا الوضع على إسكات الإشعارات، وتحويل الشاشة إلى الأبيض والأسود، ويمكنه أيضاً تحويل واجهة المستخدم إلى التدرج الرمادي في وقت محدد. وما يعنيه هذا هو أن جهازك لن يقاطعك وأنت تحاول النوم.


كيفية إعداد جدول وقت النوم على جهاز أندرويد:
1- افتح تطبيق Digital Wellbeing والذي يجب أن تكون قادراً على تشغيله من درج تطبيقات أندرويد.
2- في تطبيق Digital Wellbeing قم بالتمرير لأسفل حتى ترى وضع وقت النوم.

3- في الصفحة التالية، انقر فوق شريط التمرير ON / OFF حتى يصبح وضع النوم قيد التشغيل.

4- يجب أن تشاهد الآن زر التالي. انقر فوق هذا الزر، وستتمكن بعد ذلك من جدولة وضع وقت النوم بناءً على الوقت أو ما إذا كان الهاتف موضوعاً على الشاحن.

لتعيين وقت، اضغط على وقت البدء وقم بتغييره إلى وقت الخلود للنوم، ثم اضغط على وقت الانتهاء واضبطه على وقت الاستيقاظ. بعد ذلك، انقر فوق الأيام التي تريد تفعيل وضع وقت النوم خلالها. وإذا كان يوم محاطاً بدائرة باللون الأزرق فهذا يعني أن وضع النوم ممكّن فيه.


5- بمجرد الانتهاء من ذلك، انقر فوق تم، ثم انقر فوق السماح (إذا طُلب منك ذلك) لمنح التطبيق إمكانية الوصول إلى استخدام التطبيق وبيانات المستشعر. يمكنك أيضاً تمكين أو تعطيل اكتشاف الحركة واكتشاف الضوء وسجل المنطقة الزمنية.

وهذا كل ما عليك فعله لإعداد جدول وقت النوم في أندرويد 13، بحسب موقع زد نت.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
iPhone-SE-2022

إصدار ثوري من هاتف آيفون 14 بقيمة 135 ألف دولار -صور

image

للايفون والاندرويد .. تطبيقات تكشف الكاميرات الخفية واجهزة التنصت الصوتي في اي مكان

استبدال-نقاط-تيك-توك

لصانعي المحتوى .. اليكم ميزة جديدة نادرة من تيك توك

punatoP1oJuyYryA5tCR160nI9WPXQSzf7svmY3t

ماسك يرد على منتقدي دفع الرسوم بصورة

telegram-iphone1(1)

مؤسس تليغرام يهاجم شركة ابل .. ما السبب؟

Storage-Boost

حيلة لتفريغ مساحة على آيفون دون حذف تطبيقاتك المفضلة

أخبار متعلقة
2022921223342513NN

خطوات نقل رسائل واتساب من اندرويد إلى ايفون

Doc-P-762511-637400037684098551

ميزة مخفية في أندرويد تساعدك إذا فقدت هاتفك