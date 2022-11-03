كيفية إعداد جدول لوقت النوم على جهاز أندرويد

الوكيل الإخباري-يريد جهاز بيكسل الذي يعمل بنظام أندرويد 13 مساعدتك على الاسترخاء بحيث يمكنك أن تغط في النوم دون أن تقاطعك الإشعارات أو سطوع الشاشة.

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ويتمتع نظام التشغيل أندرويد 13 بميزة فريدة جداً، تسمى وضع وقت النوم، وهي جزء من تطبيق Digital Wellbeing



ويعمل هذا الوضع على إسكات الإشعارات، وتحويل الشاشة إلى الأبيض والأسود، ويمكنه أيضاً تحويل واجهة المستخدم إلى التدرج الرمادي في وقت محدد. وما يعنيه هذا هو أن جهازك لن يقاطعك وأنت تحاول النوم.



كيفية إعداد جدول وقت النوم على جهاز أندرويد:

1- افتح تطبيق Digital Wellbeing والذي يجب أن تكون قادراً على تشغيله من درج تطبيقات أندرويد.

2- في تطبيق Digital Wellbeing قم بالتمرير لأسفل حتى ترى وضع وقت النوم.



3- في الصفحة التالية، انقر فوق شريط التمرير ON / OFF حتى يصبح وضع النوم قيد التشغيل.



4- يجب أن تشاهد الآن زر التالي. انقر فوق هذا الزر، وستتمكن بعد ذلك من جدولة وضع وقت النوم بناءً على الوقت أو ما إذا كان الهاتف موضوعاً على الشاحن.



لتعيين وقت، اضغط على وقت البدء وقم بتغييره إلى وقت الخلود للنوم، ثم اضغط على وقت الانتهاء واضبطه على وقت الاستيقاظ. بعد ذلك، انقر فوق الأيام التي تريد تفعيل وضع وقت النوم خلالها. وإذا كان يوم محاطاً بدائرة باللون الأزرق فهذا يعني أن وضع النوم ممكّن فيه.



5- بمجرد الانتهاء من ذلك، انقر فوق تم، ثم انقر فوق السماح (إذا طُلب منك ذلك) لمنح التطبيق إمكانية الوصول إلى استخدام التطبيق وبيانات المستشعر. يمكنك أيضاً تمكين أو تعطيل اكتشاف الحركة واكتشاف الضوء وسجل المنطقة الزمنية.



وهذا كل ما عليك فعله لإعداد جدول وقت النوم في أندرويد 13، بحسب موقع زد نت.



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