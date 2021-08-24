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الثلاثاء، 24-08-2021 12:42 م

كيفية ازالة روابط التمرير لأعلى القصص في إنستغرام

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الوكيل الإخباري - كجزء من جهودها المستمرة لتحسين تفاعل القصص، تجري منصة إنستغرام تغيير على طريقة مشاركة الروابط الخارجية داخل إطارات القصص، مع إزالة روابط التمرير لأعلى الحالية من العملية بالكامل واستبدالها بخيار ملصق الربط بدلاً من ذلك.

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وأكدت المنصة أن جميع المستخدمين الذين يمكنهم حاليًا الوصول إلى رابط التمرير لأعلى للقصص يتمكنون من الوصول إلى ملصق الرابط الجديد، مع اختفاء روابط التمرير لأعلى للقصص مع نهاية هذا الشهر.


ووفقًا لإشعار، يحصل أولئك الذين يمكنهم حاليًا الوصول إلى روابط التمرير لأعلى على ملصق الرابط بدلاً من ذلك. الذي تقول المنصة إنه يوفر مجموعة من المزايا:

 

1 - تجربة إنشاء قصص مبسطة: تساعدك ملصقات القصص، مثل التبرع والموسيقى والاستطلاع والرابط الآن، على التعبير عن نفسك بشكل أكبر ومشاركة ما يهمك عبر المنصة.
2 - إضافة تحكم إبداعي: يعمل الملصق بنفس الطريقة التي تعمل بها الملصقات الأخرى (مثل السؤال والاستطلاع والموقع)، مما يوفر تحكمًا متزايدًا لصانع المحتوى ويمكن التبديل إلى أنماط مختلفة، ويمكن تغيير حجمها، ووضعها في أي مكان في قصتك لتحقيق أقصى قدر من التأثير.
3 - المزيد من المشاركة: يمكن للمستخدمين تلقي ردود فعل سريعة وردود على المنشورات التي تحتوي على ملصق الرابط. مثل أي قصة أخرى تتم مشاركتها، بينما لا يمكنك تلقي التعليقات باستخدام رابط التمرير لأعلى.

 

ويعتمد هذا التحديث على اختبار بدأته الشركة في وقت سابق من هذا الصيف وبدأت المنصة في شهر يونيو باختبار هذه الملصقات للعديد من المستخدمين، وليس فقط الأشخاص الذين لديهم امتيازات التمرير لأعلى (يجب التحقق من المستخدمين أو أن يكون لديهم ما لا يقل عن 10000 متابع للوصول إلى التمرير السريع).

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

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