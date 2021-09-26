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الأحد، 26-09-2021 01:11 م

كيفية استخدام تطبيق مايكروسوفت وورد مجانًا

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الوكيل الإخباري - يعد تطبيق مايكروسوفت وورد أحد أكثر تطبيقات معالجة النصوص شهرة واستخدامًا. ويعتبر عنصر أساسي في معظم حواسيب المستخدمين وفي حواسيب المؤسسات أيضًا.

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يعتبر متصفح الويب عبر أي نظام تشغيل للحواسيب أسهل طريقة لاستخدام التطبيق مجانًا. وكل ما تحتاجه هو حساب مايكروسوفت واتصال بالإنترنت.

 

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

 

1 - انتقل إلى هذا الرابط عبر متصفح الويب في حاسبك.
2 - قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت.
3 - في الجهة اليسرى من الشاشة اضغط على أيقونة تطبيق مايكروسوفت وورد.

 

جدير بالذكر أن التطبيق يحفظ نسخة احتياطية من المستند في حسابك في تطبيق ون درايف. ويوفر التطبيق ايضًا القدرة على التعاون مع أشخاص آخرين في الوقت الفعلي ومشاركة المستند بسهولة. كما يمكنك استخدام التطبيقات الأخرى مثل إكسل وبوربوينت بالطريقة نفسها.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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