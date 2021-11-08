كيفية استخدام سيري لمشاركة المحتوى في iOS 15

الوكيل الإخباري - جلب نظام iOS 15 مجموعة من التحديثات الجديدة لمساعد آبل الصوتي سيري، وأصبح قادر على العمل دون إتصال بالإنترنت.





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كما تستطيع مشاركة ما تراه أو تتصفحه عبر الإنترنت مع أصدقائك بإستخدام سيري مباشرةً دون الحاجة للضغط على زر المشاركة.





وتتطلب عملية المشاركة في هواتف آيفون أكثر من خطوة متتابعة، حيث تحتاج للضغط على زر المشاركة ومن ثم اختيار التطبيق وبعد ذلك اختيار جهة الإتصال التي ترسل لها المشاركة.



يمكنك مشاركة المحتوى عبر سيري مباشرةً، وجعله يوفر عليك بعض الخطوات في البحث عن الشخص الذي يستقبل الرسالة.



كما أن استخدام الأوامر مع سيري سهل للغاية ولا يتطلب الكثير من المجهود أو إعادة النطق، حيث يستطيع سيري التعرف على الكلام بشكل سريع.



وكل ما تحتاج لفعله عندما ترغب في مشاركة المحتوى هو الوقوف على الصفحة أو الصورة التي ترغب في إرسالها.

وبعد ذلك تفعيل سيري وقول” Share This With(XXX)” أو ” أرسل هذا لفلان”، ومن ثم تجد سيري تظهر لك نافذة معاينة.





وتحتوي نافذة المعاينة على محتوى الرسالة الذي ترغب في إرسالها بالإضافة إلى جهة الإتصال التي تستقبل هذه الرسالة.



وتطلب منك سيري التأكد من جهة الإتصال والمحتوى، وعندما تتأكد من البيانات بشكل جيد توافق على الإرسال لتجدها أرسلته.



ولكن لا يستطيع سيري إرسال ومشاركة المحتوى عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يعمل فقط مع تطبيق الرسائل من آبل.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية