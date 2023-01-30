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الإثنين، 30-01-2023 01:51 م

كيفية استخدام ميزة التحقق من الأمان في آيفون

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الوكيل الإخباري - قدمت آبل في نظام التشغيل (iOS 16) ميزة جديدة تُسمى (التحقق من الأمان) Safety Check تتيح لمستخدمي هواتف آيفون الوصول إلى جميع المعلومات التي يشاركونها مع شخص آخر، مثل: مشاركة الموقع الجغرافي أو الحسابات الشخصية أو ألبومات الصور، ثم إلغاء حق الوصول إليها فورًا.

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وبينما تهدف ميزة التحقق من الأمان إلى حمايتك من الأشخاص المسيئين أولًا يمكنها أيضًا حمايتك من تطبيقات الجهات الخارجية التي يمكنها الوصول إلى أذونات مهمة، مثل: الكاميرا أو الميكروفون أو الصور أو جهات الاتصال.


إذا كنت تواجه أي مشكلة مع أحد التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى ميزة أو إعداد معين، فإن ميزة التحقق من الأمان هي طريقة سريعة لتحديد هذا التطبيق وإيقاف هذا الوصول تمامًا.


 إليك كيفية استخدام ميزة التحقق من الأمان في نظام iOS 16 لتأمين هاتفك:
انتقل إلى (الإعدادات) Settings في آيفون.
- اضغط على خيار (الخصوصية والأمان) Privacy & Security.
- مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (التحقق من الأمان) Safety Check، ثم اضغط عليه.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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