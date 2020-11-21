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السبت، 21-11-2020 10:04 ص

كيفية استخدام ميزة رفع اليد فى اجتماعات Zoom

أحمي-مكالماتك-على-تطبيق-Zoom-1


الوكيل الإخباري _ قد يحتاج الكثير من الاشخاص لإبداء رأيهم دون الحاجة إلى مقاطعة الاجتماع عبر تطبيق  Zoom ، حيث يوفر ميزة "رفع اليد" عن طريق وضع رمزًا صغيرًا بجانب اسم المستخدم الخاص بك، ويتيح لمديري الاجتماع معرفة أن لديك سؤالاً أو إدخالاً أو تحتاج إلى بعض الاهتمام بطريقة أخرى عندما يكون ذلك ممكنًا، وهنا نرصد كيفية رفع يدك في Zoom على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي:

1. أثناء الاجتماع، اضغط فوق الرمز المسمى "المشاركون" في أسفل منتصف شاشة الكمبيوتر أو الهاتف.

2. في الجزء السفلي من النافذة  اضغط فوق الزر المسمى "رفع اليد"، يدك الرقمية مرفوعة الآن.. اخفضها بالضغط فوق الزر نفسه، المسمى الآن "اليد السفلى".

كيف ترفع يدك في تطبيق Zoom على هواتف أيفون وأندرويد

1. أثناء اجتماع على تطبيق Zoom للهاتف، اضغط على أيقونة النقاط الأفقية الثلاث، المسماة "المزيد" ، في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

2. في النافذة المنبثقة أسفل الشاشة ، اضغط على "رفع اليد".

3. يجب الآن إخطار منظم الاجتماع برفع يدك. ستتحول أيقونة اليد إلى اللون الأزرق وسيتحول النص الموجود أسفلها إلى "اليد السفلى" أثناء رفع يدك.


المصدر : اليوم السابع

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