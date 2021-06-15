الثلاثاء 15-06-2021
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الثلاثاء، 15-06-2021 10:38 م

كيفية استعادة الصور المحذوفة من الاندرويد DiskDigger

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الوكيل الإخباري - يجب عليك أن تبحث عن التطبيق ثم تثبيته مجانًا، ولا يجب تحميل التطبيق من أي متجر غير معروف أو مجهول.

وهذا لأن التطبيق يبحث في ملفات جهازك الخاصة ،وأنت بالطبع لا ترغب لهذه الملفات أن تتسرب أو أن يتم اختراق هاتفك . 

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وعندما تقوم بفتح التطبيق لأول مرة يظهر على الشاشة اختيارين ،وهما البحث الكامل في الهاتف أو البحث الأساسي من أجل استعادة الصور المحذوفة.

ويمكنك استخدام خاصية البحث الكامل إن كنت تمتلك صلاحيات المستخدم الجذر.


ولكن يمكنك عبر الفحص الكامل تحديد جزء معين من الذاكرة لفحصه، لذا فهو يقدم نفس الأداء من الفحص الأساسي، ولكن بشكل أبطأ.


ثم قم باختيار تنسيق الملفات التي ترغب في استعادتها.


وإن وجدت الصورة التي ترغب بها قم بالضغط عليها وترك علامة عليها لتقوم بحفظها لاحقاً. 


ويمكنك البحث عن ملفات بعينها من فترة زمنية أو حجم معين من خلال الضغط على علامة الترس واختيار تنقية الملفات بالشكل الذي ترغب فيه.


حفظ الملفات: 
ويمكنك حفظ الملفات كما ترغب، وذلك عبر الضغط على علامة التنزيل، ويعطيك التطبيق أكثر من اختيار لحفظ الصور.


ويقدم لك التطبيق ثلاثة اختيارات لحفظ الصور: أولًا حفظها في الذاكرة وثانيًا مشاركتها عبر تطبيق معين وثالثًا رفعها على خدمة تخزين صور خارجية.


وهكذا نكون قد انتهينا من عملية استعادة الصور المحذوفة على الأندرويد.

 

المصدر - ترند العرب 

 




 

 


 

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