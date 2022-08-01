كيفية التبديل بين كمبيوتر العمل والكمبيوتر المحمول الشخصي

الوكيل الإخباري - كشف موقع “زد نت” الإلكتروني عن طريقة التبديل بين جهاز الكمبيوتر الخاص بالعمل وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك، باستخدام طريقتين.



الطريقة الأولى هي استخدام قطعة صغيرة من الأجهزة وهي مفتاح كي في إم” KVM”. تم تصميم هذه الأجهزة في الأصل لمسؤولي الشبكات الذين اضطروا للتعامل مع أجهزة كمبيوتر متعددة في مراكز البيانات، ولكن اتضح أنها مثالية للعمل من المنزل أيضاً.



ما هو مفتاح كي في إم “KVM”؟

يعني الاختصار "لوحة المفاتيح، الفيديو، الماوس". يسمح لك مفتاح كي في إم “KVM” الجيد بالتبديل بين عدة أجهزة إضافة إلى توصيل مكبرات الصوت الخارجية وأجهزة “يو إس بي” الإضافية، مثل محرك أقراص ثابت خارجي يمكنك استخدامه لتبادل الملفات بين الأجهزة.



ويعد مفتاح “كي في إم” المخصص من نوع IOGear GCS92HU الذي تبلغ قيمته 99 دولاراً الخيار الأفضل، حيث أنه يتمتع بقدرة سريعة للتبديل بين أجهزة الكمبيوتر الشخصي وأجهزة ماك ولينوكس.



الحل الثاني، إذا كان كلا جهازي الكمبيوتر يدعمان معيار “ثندربولت”، فيمكن استخدام محطة إرساء “يو إس بي” من النوع “سي”، عوضاً عن مفتاح “كي في إم”، حيث يمكن استخدام شاشة خارجية ولوحة مفاتيح وماوس، إلى جانب أي أجهزة طرفية أخرى تحتاجها. وللتبديل بين أجهزة الكمبيوتر، ما عليك سوى فصل محول “يو إس بي سي” من أحد الأجهزة وتوصيله بالآخر.

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