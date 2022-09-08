كيفية تحميل فيديوهات فيسبوك مجانا

الوكيل الإخباري - يرغب جميع مستخدمي فيسبوك Facebook عبر العالم في تنزيل مقاطع الفيديو، خاصة مع تزايد أعداد الفيديوهات المتاحة على المنصة والتي قد تصل للملايين، حيث يجذب انتباهنا بعض مقاطع الفيديو فنرغب بشدة في تحميلها وحفظها على أجهزتنا الخاصة لحين استخدامها أو إعادة رؤيتها مرة أخرى.





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كيفية تحميل فيديوهات على فيسبوك



1- تطبيق Video Downloader for Facebook

يُمكن تحميل تطبيق Video Downloader for Facebook من متجر جوجل للأندرويد والذي يتميز بأنه مجاني بنسبة 100%، حيث يُمكنك من خلاله تحميل أكثر من فيديو في ذات الوقت وبسرعة كبيرة كما أنه مرفق به متصفح خاص بفيسبوك يُمكن من خلاله رؤية المنشورات والتفاعل معها هذا التطبيق يتميز أيضًا بأنه يعاود التحميل مرة أخرى بشكل تلقائي في حالة فشل المحاولات، ويستمر في ذلك حتى تستطيع من خلاله تحميل فيديوهات من فيسبوك التي تود بتنزيلها على جهازك.



2- تطبيق MassFaces

لدى تطبيق MassFaces العديد من المميزات ولعل أبرزها أنه كذلك مجاني وبشكل كامل، كما أنه يتميز بقدرة المستخدم على رؤية منشورات فيسبوك على حسابه والتفاعل معها من خلال الإيموجي أو التعليق، وهو ملائم جدًا للمبتدئين والذين ليس لديهم المهارة الكاملة للتعامل مع التطبيقات ويتواجد به العديد من امتدادات الفيديوهات، والتي يُمكن من خلالها تحويل الفيديو الذي قمت بتنزيله من الفيسبوك بكل سهولة وبطريقة مجانية أيضًا ويحتوي على العديد من الأدوات التي سوف تتمكن من خلاله من تنزيل فيديوهات فيسبوك بسهولة وبشكل مجاني.

صدى البلد