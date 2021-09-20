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الإثنين، 20-09-2021 02:47 م

كيفية ترجمة النصوص إلى لغة برايل على ويندوز

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الوكيل الإخباري - تعد لغة برايل واحدة من أهم الابتكارات في التاريخ. حيث إنها سمحت لفاقدي البصر بالقراءة والاطلاع بسهولة وفعالية. ويمكن لمستخدمي نظام تشغيل ويندوز ترجمة النصوص من شكلها التقليدي إلى لغة برايل، وذلك لطباعتها وإتاحتها لفاقدي البصر.

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وقد تم ابتكار هذه اللغة على يد لويس برايل وهو سبب تسميتها بهذا الاسم. وتعتمد على جعل النصوص بارزة بشكل معين، ويتمكن فاقدي البصر من فهمها عن طريق التمرير بأيديهم فوقها.

وتتم الترجمة وتحويل النصوص من صورتها التقليدية إلى لغة برايل بالاعتماد على برنامج مجاني ومفتوح المصدر والذي يعمل على نظام تشغيل ويندوز 10 وأقدم. وهو برنامج BrailleBlaster والذي يتميز بتقديمه لواجهة استخدام سهلة.

تبدأ عملية الترجمة بتحميل برنامج BrailleBlaster مجانًا عبر موقعه الرسمي وهو من تطوير دار الطباعة الأمريكية. ومن ثم تنصيبه بعد الانتهاء من التحميل.

 

ويمكن استخدام البرنامج على أي جهاز حاسب شخصي بدون مشاكل. وتتكون واجهته الرئيسية من قسمين، القسم الأول يضم النص الإنجليزي، والقسم الثاني يضم النص بلغة برايل بعد الترجمة. ويمكن إدخال النصوص بشكل يدوي أو تحميل ملف نصي كامل لتتم ترجمته.

وأثناء استخدام البرنامج يمكن تغيير النص الإنجليزي وتعديله بما يناسب المستخدم، وسينعكس هذا التغيير على النص المقابل بلغة برايل. وعند الانتهاء من العمل على الملف وتجهيز النص يتم حفظه بصيغة BRF وهي اختصار لـBraille Ready File أو بصيغة PEF وهي اختصار Portable Embosser Format.

ويقدم التطبيق خيارات مخصصة لطباعة محتوى الرياضيات بما في ذلك الرموز الخاصة والأشكال المختلفة للمعادلات.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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