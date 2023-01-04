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الأربعاء، 04-01-2023 12:15 م

كيفية ترقية ويندوز 8.1 إلى ويندوز 10

Windows_10_Free_Upgrade


الوكيل الإخباري - أشارت بوابة الاتصالات "تيلتاريف دي" إلى أن شركة مايكروسوفت ستوقف الدعم الأمني لنظام التشغيل ويندوز 8.1 اعتباراً من 10 كانون الثاني “يناير” الجاري، وبالتالي يمثل استخدام النظام بعد هذا التاريخ خطراً أمنياً داهماً.

ومن هذا المنطلق، أوصت البوابة الألمانية بالترقية إلى نظام التشغيل ويندوز 10، مشددة على ضرورة تأمين البيانات الشخصية باستخدام وسيط تخزين خارجي بعيداً عن الحاسوب، مثل قرص صلب خارجي، وذلك قبل القيام بعملية الترقية.

فيما يلي طريقة ترقية ويندوز 8.1 إلى ويندوز 10، وفق ما أورد موقع “بيور إنفو تيك”:

قبل الترقية، ينصح بإلغاء تثبيت أي برنامج، مثل مضاد فيروسات أو برامج أمان أو تطبيقات قديمة تابعة لجهات خارجية، لأنها قد تمنعك من الترقية بنجاح إلى ويندوز 10. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك فصل أي أجهزة طرفية، بما في ذلك الطابعة والهاتف والكاميرا ومحرك الأقراص الصلبة الخارجي وأجهزة USB الأخرى.

كما تحتاج إلى إنشاء نسخة احتياطية كاملة للتراجع إذا حدث أي شيء لتجنب أي مشاكل. لحسن الحظ، يأتي ويندوز 8.1 مزوداً بأداة النسخ الاحتياطي لصورة النظام، لإنشاء نسخة احتياطية لجهاز الكمبيوتر بالكامل.

1- أولاً افتح موقع مايكروسوفت على الويب
2- ضمن قسم "إنشاء وسائط تثبيت ويندوز 10"، انقر فوق الزر "تنزيل الآن".



3- انقر نقراً مزدوجاً فوق MediaCreationTool21H2.exe لبدء تشغيل معالج إعداد ويندوز 10، ثم انقر فوق قبول لاتفاقية الترخيص.
4- بعد ذلك حدد خيار "ترقية هذا الكمبيوتر الآن" ثم انقر فوق الزر “التالي”



5- حدد خيار "الاحتفاظ بالملفات والتطبيقات الشخصية". بدلاً من ذلك، يمكنك النقر فوق خيار "تغيير ما تريد الاحتفاظ به" للترقية دون الاحتفاظ بملفاتك وتطبيقاتك، ثم انقر فوق زر التثبيت.
6- بمجرد إكمال الخطوات، يجب أن تمر من خلال تجربة الخروج السهل (OOBE) لإنهاء إعداد ويندوز 10 بالتفضيلات التي تريدها. وبعد ذلك سترى سطح المكتب المألوف لديك وكل ميزة جديدة مضمنة في ويندوز 10.
7- بالإضافة إلى ذلك، تأكد من استخدام إدارة الأجهزة للتحقق من أن كل قطعة من الأجهزة مثبتة بشكل صحيح على نظامك، وأعد تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات وأي برنامج آخر قمت بإلغاء تثبيته قبل الترقية.

متطلبات االجهاز
لتثبيت ويندوز 10، يجب أن يفي الجهاز بالحد الأدنى من متطلبات النظام التالية:
المعالج: 1 جيجاهرتز.
ذاكرة الوصول العشوائي: 1 جيجابايت 32 بت أو 2 جيجابايت لـ 64 بت.
مساحة القرص الصلب: 16 جيجابايت لنظام تشغيل 32 بت و 20 جيجابايت لنظام تشغيل 64 بت.
بطاقة الرسومات: DirectX 9 أو أحدث مع برنامج تشغيل WDDM 1.0.
العرض: 1024 × 600.
تحتاج أيضاً إلى تشغيل إصدار تحديث ويندوز 8.1، الموصوف على أنه KB2919355.
أثناء انتهاء الترقية المجانية إلى وندوز 10، من الممكن تنشيط نظام التشغيل باستخدام مفتاح منتج ويندوز 8.1.

من المهم ملاحظة أن مايكروسوفت تخطط لإنهاء دعم ويندوز 10 في 14 أكتوبر 2025. إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يفي بالحد الأدنى من المتطلبات، بدلاً من الترقية إلى ويندوز 10، يجب عليك الترقية إلى ويندوز 11.

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