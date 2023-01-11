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الأربعاء، 11-01-2023 04:00 م

كيفية تسريع الفيديو البطيء الحركة على آيفون

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الوكيل الإخباري - من السهل تسريع مقطع فيديو بطيء الحركة على جهاز آيفون الخاص بك، ومن أجل ذلك لا تحتاج إلى أداة خارجية للقيام بذلك، وستحتاج فقط إلى المحرر المدمج في تطبيق الصور الخاص بك.

فيما يلي كيفية تسريع الفيديو البطيء على آيفون، وفق ما أورد موقع “سلاش غير” الإلكتروني:

1- افتح تطبيق الصور على جهازك.
2- ابحث عن الفيديو البطيء الذي تريد تسريعه واضغط عليه لفتحه.
3- اضغط على زر "تعديل" في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.
4- اضغط على زر "السرعة" في الجزء السفلي من الشاشة. سيؤدي هذا إلى إظهار شريط تمرير يمكنك استخدامه لضبط سرعة الفيديو. سترى نوعين من الخطوط الرأسية في شريط التمرير هذا: تعكس الخطوط الأصغر الأقرب إلى بعضها البعض السرعة العادية للفيديو. وتشير الخطوط الأطول المتباعدة عن بعضها البعض إلى جزء الفيديو الذي تم إبطاؤه.
5- ولزيادة سرعة الفيديو، اسحب أحد الخطين الطويلين نحو الآخر لسد الفجوة. إذا كنت لا تريد إزالة تأثير الحركة البطيئة تماماً، فاسحب الخطوط الطويلة فقط إلى النقطة التي تريد إبطاء الفيديو فيها.
6- أخيراً، انقر فوق الزر"تم" في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة مرة أخرى لحفظ التغييرات.

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