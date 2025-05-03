كيفية تشغيل VPN على الراوتر وتأمين الشبكة المنزلية بالكامل

خطوات تثبيت VPN على الراوتر:
تأكدي من أن الراوتر يدعم VPN.
اختاري مزودًا موثوقًا مثل: NordVPN أو ExpressVPN.
سجّلي الدخول إلى إعدادات الراوتر عبر المتصفح (عادةً: 192.168.1.1).
حمّلي ملفات إعداد VPN من موقع المزود.
ارفعي الملفات داخل إعدادات الراوتر، وأدخلي بيانات الحساب.
احفظي الإعدادات وفعّلي الاتصال.
الفرق بين VPN على الراوتر والجهاز الشخصي:
على الراوتر: حماية تلقائية لكل الأجهزة، مناسب للمنازل.
على الجهاز: تحكم أكبر، لكن الحماية تقتصر على جهاز واحد.
هل يؤثر على السرعة؟
قد يحدث تباطؤ بسيط، ويعتمد على موقع الخادم ونوع التشفير، لكن مع مزود قوي، يكون التأثير غير ملحوظ.
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