السبت 2025-05-03 02:48 م
 

كيفية تشغيل VPN على الراوتر وتأمين الشبكة المنزلية بالكامل

ر بلا
تعبيرية
 
السبت، 03-05-2025 12:12 م

الوكيل الإخباري-   لم يعد استخدام VPN رفاهية، بل ضرورة لحماية الخصوصية ومنع التتبع. وبينما يستخدم كثيرون تطبيقات VPN على أجهزتهم، فإن إعداد الـVPN مباشرة على الراوتر يوفر حماية شاملة لكل الأجهزة المتصلة بالإنترنت في المنزل، دون الحاجة لتثبيت التطبيق على كل جهاز.

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خطوات تثبيت VPN على الراوتر:
تأكدي من أن الراوتر يدعم VPN.
اختاري مزودًا موثوقًا مثل: NordVPN أو ExpressVPN.
سجّلي الدخول إلى إعدادات الراوتر عبر المتصفح (عادةً: 192.168.1.1).
حمّلي ملفات إعداد VPN من موقع المزود.
ارفعي الملفات داخل إعدادات الراوتر، وأدخلي بيانات الحساب.
احفظي الإعدادات وفعّلي الاتصال.


الفرق بين VPN على الراوتر والجهاز الشخصي:
على الراوتر: حماية تلقائية لكل الأجهزة، مناسب للمنازل.
على الجهاز: تحكم أكبر، لكن الحماية تقتصر على جهاز واحد.


هل يؤثر على السرعة؟
قد يحدث تباطؤ بسيط، ويعتمد على موقع الخادم ونوع التشفير، لكن مع مزود قوي، يكون التأثير غير ملحوظ.

 

فوشيا 

 
gnews

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