كيفية تغيير اسمك في جيميل

الوكيل الإخباري - يعتبر الاسم المعروض في جيميل ذو أهمية خاصة، لأنه أول شيء يظهر في تطبيق البريد الإلكتروني الخاص بك، لذا قد يرغب البعض بتغيير هذا الاسم مع مرور الوقت.



فيما يلي طريقة تغيير اسمك على جيميل، وفق ما أورد موقع “ أندرويد بوليس”:



لتغيير اسم العرض الخاص بك، يجب عليك استخدام إصدار الويب. لا يمكنك القيام بذلك من خلال تطبيق جيميل للجوال. لا يتطلب الأمر سوى بضع خطوات لإجراء التغييرات اللازمة.



افتح جيميل على الويب وقم بتسجيل الدخول.

انقر فوق ترس الإعدادات في الزاوية العلوية اليمنى.

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حدد عرض جميع الإعدادات.

انتقل إلى علامة التبويب الحسابات والاستيراد.

حدد القائمة إرسال بريد وتحقق من اسم بريدك الإلكتروني وعنوان بريدك الإلكتروني.

حدد زر تحرير المعلومات. يفتح هذا الإجراء نافذة جديدة لتحرير المعلومات الخاصة بعنوان بريدك الإلكتروني.

انقر فوق زر الاختيار بجوار المربع الفارغ واكتب اسماً جديداً.

يف تغيير اسم جيميل من حساب غوغل

إذا لم يكن جيميل كافياً، يمكنك أيضاً تغيير اسم العرض لحساب غوغل الخاص بك، على النحو التالي:

الوصول إلى حساب غوغل الخاص بك وتسجيل الدخول.

حدد المعلومات الشخصية من الشريط الجانبي الأيسر.

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