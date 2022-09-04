الأحد 04-09-2022
الوكيل الاخباري

البنك المركزي: مساعدة الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة

التربية تحسم : برنامج الفاقد التعليمي مستمر لسنوات

المحكمة العليا في أفغانستان تكشف سبب منع القاضيات من العمل

بعد 4 أشهر من تطبيقها.. هيئة الطاقة تراجع أثر التعرفة الكهربائية وتكشف النتائج

4 إصابات في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب غور الأردن - فيديو

الخصاونة يلتقي وفدا من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها

التربية تطلق حملة التدخلات العلاجية لبرنامج الفاقد التعليمي

أكثر من 56 الف زائر لمدينة البترا في آب الماضي

دوام المدارس يرفع الطلب على المخبوزات 25%

وزارة العمل تسعى إلى ضمان توفير بيئة عمل صحيّة وآمنة للعاملين

الأحد، 04-09-2022 02:30 م

كيفية تغيير اسمك في جيميل

Change-Display-Name-Gmail-00-450x300


الوكيل الإخباري - يعتبر الاسم المعروض في جيميل ذو أهمية خاصة، لأنه أول شيء يظهر في تطبيق البريد الإلكتروني الخاص بك، لذا قد يرغب البعض بتغيير هذا الاسم مع مرور الوقت.

فيما يلي طريقة تغيير اسمك على جيميل، وفق ما أورد موقع “ أندرويد بوليس”:

لتغيير اسم العرض الخاص بك، يجب عليك استخدام إصدار الويب. لا يمكنك القيام بذلك من خلال تطبيق جيميل للجوال. لا يتطلب الأمر سوى بضع خطوات لإجراء التغييرات اللازمة.

افتح جيميل على الويب وقم بتسجيل الدخول.
انقر فوق ترس الإعدادات في الزاوية العلوية اليمنى.

اضافة اعلان

 

حدد عرض جميع الإعدادات.

 

انتقل إلى علامة التبويب الحسابات والاستيراد.

 

حدد القائمة إرسال بريد وتحقق من اسم بريدك الإلكتروني وعنوان بريدك الإلكتروني.
حدد زر تحرير المعلومات. يفتح هذا الإجراء نافذة جديدة لتحرير المعلومات الخاصة بعنوان بريدك الإلكتروني.
انقر فوق زر الاختيار بجوار المربع الفارغ واكتب اسماً جديداً.

 

يف تغيير اسم جيميل من حساب غوغل
إذا لم يكن جيميل كافياً، يمكنك أيضاً تغيير اسم العرض لحساب غوغل الخاص بك، على النحو التالي:
الوصول إلى حساب غوغل الخاص بك وتسجيل الدخول.
حدد المعلومات الشخصية من الشريط الجانبي الأيسر.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
202209032105-main.cropped_1662213907

قراصنة بلاك كات يخترقون شركة الطاقة الإيطالية ببرنامج فدية

how-to-share-location-iphone-featured

كيف تشارك موقعك بأمان على آيفون

thumb_361644_700_400_0_0_exact

تويتر تستعد لتفعيل زر تعديل التغريدات للمشتركين برسوم

25-1

نصائح وحيل سهلة يمكنك تطبيقها على غوغل ميت

202008120942174217

أبل تحث مستخدمي آيفون على تثبيت تحديث طارئ

1-194

خطوات حظر المكالمات العشوائية على أندرويد

أخبار متعلقة
application-1280x720

غوغل تعلن عن برمجيات جديدة ستفسح المجال للاتصال عبر أجهزة متعددة

كيفية-إنشاء-حساب-جيميل-بدون-رقم-هاتف

خطوات لحماية رسائل Gmail باستخدام الوضع السري

ee33ca72-file

يوتيوب يحجب الحساب الرسمي لشركة كاماز الروسية

2018_11_13_22_13_58_5

كيفية البحث عن الصور التي يمكنك استخدامها مجانا بشكل قانوني

كيفية-إنشاء-حساب-جيميل-بدون-رقم-هاتف

حيلة مدهشة على جيميل يجهلها الكثيرون

14-05-21-611118067

تيك توك تطرح أداة لتحويل النص إلى صورة مباشرة