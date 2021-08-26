كيفية تفعيل ميزة God Mode في ويندوز 10

الوكيل الإخباري - تعد ميزة God Mode في ويندوز 10 خيارًا مفيدًا تتيح لك الوصول السريع إلى معظم تطبيقات وأوامر لوحة التحكم في مكان واحد.





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تأكد من تسجيل الدخول إلى حاسبك العامل بنظام ويندوز 10 عبر حساب المسؤول ومن ثم اتبع الخطوات التالية:





1 - اضغط بزر الفأرة الأيمن في أي منطقة فارغة على سطح المكتب.

2 - من القائمة التي تظهر لك حدد خيار جديد ومن ثم اضغط على خيار مجلد جديد.

3 - اضغط بزر الفأرة الأيمن على المجلد الجديد الذي قمت بإنشائه.

4 - حدد خيار إعادة تسمية من القائمة المنبثقة التي تظهر لك.

5 - امنح المجلد الاسم التالي عن طريق نسخ النص ولصقه:

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

6- بمجرد تغيير اسم المجلد تتغير أيقونته لتكون مشابهة لأيقونة لوحة التحكم.

7- انقر نقرًا مزدوجًا عليها للدخول إلى المجلد.

8- تظهر لك قائمة تحتوي على أكثر من 200 أداة وإعداد منظمة في فئات ومرتبة أبجديًا داخل المجلد.

انقر نقرًا مزدوجًا على أي إعداد من أجل فتحه. وللوصول بسهولة إلى أداة أو إعداد معين انقر بزر الفأرة الأيمن عليه ومن ثم حدد خيار إنشاء اختصار.







المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

