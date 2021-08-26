الخميس 26-08-2021
الوكيل الاخباري

المستقلة للانتخاب: منح لمنتسبي الأحزاب للحصول على دبلوم السياسات الانتخابية

الجمارك تكشف تفاصيل ضبط خط إنتاج سجائر مخالف للقانون

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

اتفاقية أردنية لاستقبال وفود سياحية من التشيك

حملات أمنية على العمالة الوافدة

مفاجأة .. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا

هام للأردنيين المتعطلين عن العمل

بتوجيهات ملكية ..خطط لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين

سوق العملات المشفرة يقفز 300 مليار دولار في أسبوع

66 مليار دولار زيادة في الدخل النفطي للسعودية العام الجاري

الخميس، 26-08-2021 11:21 ص

كيفية تفعيل ميزة God Mode في ويندوز 10

20200211-godmode-lance


الوكيل الإخباري - تعد ميزة God Mode في ويندوز 10 خيارًا مفيدًا تتيح لك الوصول السريع إلى معظم تطبيقات وأوامر لوحة التحكم في مكان واحد.

اضافة اعلان

تأكد من تسجيل الدخول إلى حاسبك العامل بنظام ويندوز 10 عبر حساب المسؤول ومن ثم اتبع الخطوات التالية:


1 - اضغط بزر الفأرة الأيمن في أي منطقة فارغة على سطح المكتب.
2 - من القائمة التي تظهر لك حدد خيار جديد ومن ثم اضغط على خيار مجلد جديد.
3 - اضغط بزر الفأرة الأيمن على المجلد الجديد الذي قمت بإنشائه.
4 - حدد خيار إعادة تسمية من القائمة المنبثقة التي تظهر لك.
5 - امنح المجلد الاسم التالي عن طريق نسخ النص ولصقه:

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

6- بمجرد تغيير اسم المجلد تتغير أيقونته لتكون مشابهة لأيقونة لوحة التحكم.
7- انقر نقرًا مزدوجًا عليها للدخول إلى المجلد.
8- تظهر لك قائمة تحتوي على أكثر من 200 أداة وإعداد منظمة في فئات ومرتبة أبجديًا داخل المجلد.

 

انقر نقرًا مزدوجًا على أي إعداد من أجل فتحه. وللوصول بسهولة إلى أداة أو إعداد معين انقر بزر الفأرة الأيمن عليه ومن ثم حدد خيار إنشاء اختصار.


  المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
158143-speakers-news-feature-what-is-kanye-west-s-donda-stem-player-plus-what-it-costs-and-how-it-works-image1-xhwupct97o

Donda Stem Player يسمح لك بتخصيص أي أغنية

منمنم

إصلاح هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي

e2841b65e3973eabc0578cbb57ec19a6

أجهزة التوجيه معرضة للاختراق

612621cb4c59b716280271d8

حيلة بسيطة تساعدك على التحقق مما إذا اخترق أحد بياناتك

Xiaomi_Tech_Park_Beijing_August_2019-scaled

إيرادات شاومي بلغت 13.56 مليار دولار

1c3191db-3f77-45c4-9aaa-c2ef597ea09a_16x9_1200x676

تويتر تسهل العثور على الغرف الصوتية المناسبة لك

أخبار متعلقة
عرض شاشة هاتف الأندرويد على الكمبيوتر والتحكم فيه مع تطبيق Wondershare (3)

طريقة عرض شاشة هواتف سامسونج في ويندوز 10

55330e32-089f-48f7-80a7-f47a47a06101

تحويل القرص إلى نظام exFat عبر نظام ويندوز 10

55330e32-089f-48f7-80a7-f47a47a06101

التأكد من تفعيل الإقلاع الآمن في ويندوز 10