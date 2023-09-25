كيفية تمكين الوضع الأحادي اللون على هواتف جالكسي

الوكيل الإخباري- اكتسب وضع التدرج الرمادي أحادي اللون على الهواتف الذكية الحديثة زخمًا في السنوات الأخيرة، وذلك لما له من ميزات عديدة.

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لا تقلل هذه الميزة فقط من وقت استخدام الشاشة، بل تساعد أيضًا الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في البصر مثل عمى الألوان. بالإضافة إلى ذلك، عند تنشيطها على هاتف مزود بشاشة OLED، يمكن أن يؤدي وضع التدرج الرمادي إلى تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير وزيادة عمر البطارية.



إذا كنت من مستخدمي هواتف سامسونج الذكية، فإليك دليل سريع حول كيفية تمكين وضع التدرج الرمادي على جهاز Galaxy الخاص بك، وفقًا لما ذكرته صحيفة إنديان إكسبرس:



يمكنك العثور على إعدادات الوضع الأحادي اللون لهواتف جالكسي الذكية التي تعمل بنظام OneUI 6 ضمن قائمة "الأوضاع والمسارات".



يمكنك تفعيل هذه الميزة عن طريق تنشيط وضع السكون على هاتفك الذكي.



انتقل إلى الإعدادات ثم إلى الأوضاع والمسارات، ثم قم بتشغيل وضع السكون لتمكين وضع التدرج الرمادي أحادي اللون.



يمكن تعطيل وضع التدرج الرمادي يدويًا.



توفر سامسونج أيضًا خيارًا للمستخدمين لإعداد تمكين وضع التدرج الرمادي وتعطيله تلقائيًا في أوقات محددة. لتنشيط وضع السكون ووضع التدرج الرمادي بسرعة، يمكنك أيضًا إضافة اختصار إلى قائمة الإعدادات السريعة.



يؤدي تمكين وضع السكون إلى تنشيط وضع "عدم الإزعاج" أيضًا. لذا إذا كنت ترغب في تلقي إشعارات أثناء وجودك في وضع التدرج الرمادي على هاتفك الذكي من سامسونج، فتأكد من تعطيل "عدم الإزعاج".



بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بإقران ساعة جالكسي بهاتفك الذكي، سيتم أيضًا تنشيط وضع التدرج الرمادي نفسه على الساعة الذكية.



هناك طريقة أخرى لتمكين وضع التدرج الرمادي على هاتف جالكسي ، وهي تنشيط مربع "تصحيح الألوان" من قائمة الإعدادات السريعة."



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