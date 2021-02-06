كيفية تمكين ميزة الرد التلقائي على رسائل واتساب وسيجنال

الوكيل الإخباري _ يعد الرد التلقائي من الميزات المفيدة، إلا أنها لا تزال مفقودة في معظم تطبيقات التراسل الفوري بما في ذلك تطبيق سيجنال وواتساب وتيليجرام وماسنجر .



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وتتيح ميزة "الرد التلقائي" للمستخدمين الرد على رسالة معينة برسالة محددة مسبقًا أو رسالة مخصصة عندما يكونون بعيدًا أو غير متاحين، فإذا كنت تقدم خدمة معينة عبر تطبيقات المرسلة التي تستخدم وتتلقى الكثير من لرسائل ولا يمكنك الرد عليها جميعًا في وقت واحد، فأنت بحاجة إلى تمكين خاصية الرد التلقائي.



وهناك طريقة تمكنك من تمكين ميزة "الرد التلقائي"، على كلا من واتساب وماسنجر وسيجنال وتيليجرام ، وذلك من خلال:



- قم بتنزيل وتثبيت أي من التطبيقات التالية "auto-reply" أو "auto responder" من متجر جوجل بلاي على هاتفك الأندرويد.



-افتح التطبيق الذي قمت بتثبيته على هاتفك وقم بإعطاء البرنامج جميع الأذونات المطلوبة.



-اكتب رسالتك المراد توجيهها للعميل أو اختر من بين رسائل الرد التلقائي التي يوفرها التطبيق.



-قم بحفظ التغييرات التي اجريتها بالنقر على خيار موافق.



- انقر على خيار جدولة الرسائل واختر من بين ثلاث خيارات "الإرسال دائما" أو "خارج ساعات العمل" أو "جدول زمني مخصص".



- حدد جهات الاتصال التي تريد إرسال رسالة الرد التلقائي إليها، أو اختر من بين الخيارات التالية وهي "كل شخص ليس ضمن جهات اتصالك"، أو " كل شخص ما عدا"، أو "إرسال فقط إلى".



المصدر : صدى البلد







