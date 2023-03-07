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الثلاثاء، 07-03-2023 02:08 م

كيفية توثيق حسابك في 'تيك توك'

لاللاللاللا


الوكيل الإخباري - ينمو تطبيق (تيك توك) TikTok بسرعة كبيرة، فقد شهد التطبيق ارتفاعًا كبيرًا في عدد المستخدمين عالميًا خلال السنوات القليلة الماضية، إذ يصل الآن عدد المستخدمين للتطبيق أكثر من مليار مستخدم نشيط شهريًا.

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ينشر ملايين المستخدمين مقاطع الفيديو ويشاركونها كل يوم، لذلك تتمثل إحدى طرق التميز عن الآخرين واكتساب المصداقية في التطبيق بالحصول على شارة التوثيق الزرقاء.

عادةً ما تلاحظ أن شارة التوثيق محجوزة للمشاهير أو العلامات التجارية أو المؤثرين، ولكن لا يعني ذلك أنه يجب أن تكون مشهورًا حتى يكون حسابك موثقًا، إذ غالبًا ما تكون حسابات المشاهير والمؤثّرين مُستهدفة من المقلدين، وهذا أحد أهم الأسباب وراء القيام المنصات بتوثيقها.

من يمكنه توثيق حسابه في تيك توك؟

 

1- يجب أن يكون حسابك نشيطًا خلال الأشهر الستة السابقة لموعد منح شارة التوثيق.
2 - يجب أن يكون حسابك عامًا حاليًا، وأن يتضمن الحساب الاسم، والصورة، و(نبذة عنك) Bio، وفيديو واحدًا على الأقل.
3 - يجب أن تكون إعدادات الأمان مُفعلة في حسابك، مثل: التحقق من البريد الإلكتروني، وتفعيل ميزة المصادقة الثنائية، إذ إنها طريقة للتحقق من أنك المالك الحقيقي للحساب، وأنك قمت بحمايته من حالات الاختراق والسرقة وانتحال الشخصية.
4 - يجب أن يمثل حسابك شخصًا حقيقيًا أو شركة أو كيانًا. تُمنح شارة توثيق واحدة فقط لكل شخص أو شركة باستثناء الحسابات بلغات مختلفة.
5 - إذا كنت تمثل شركة أو مؤسسة أو كيانًا، فيجب أن يمثل مجال بريدك الإلكتروني نشاطك التجاري أثناء عملية الموافقة على التوثيق مثل: ([email protected]).

 

كيفية التقدم بطلب لتوثيق حسابك في تيك توك:

 

1 - انتقل إلى تطبيق TikTok في هاتفك، ثم اضغط على صورة حسابك الموجودة في الزاوية السفلية اليسرى.
2 - اضغط على أيقونة القائمة – التي هي عبارة عن ثلاث خطوط –  الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.
3 - اضغط على خيار (الإعدادات والخصوصية) Settings and privacy.

4 - اضغط على خيار ( الحساب) Account.
5 - اضغط على خيار (التوثيق) Verification.
6 - اضغط على خيار (ابدأ) Start، ثم اتبع الخطوات الإرشادية التي تظهر لك لإكمال طلب التوثيق.

 

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