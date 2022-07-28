كيفية جعل حساب تويتر خاص لاختيار من يمكنه رؤية تغريداتك

الوكيل الإخباري - بينما يستخدم المشاهير والشركات حساباتهم على تويتر للترويج للمشاريع والمنتجات، فإن موقع التواصل الاجتماعي غالباً ما يكون أكثر حول المستخدمين العاديين الذين يشاركون الأخبار التي يهتمون بها وتفاصيل حياتهم اليومية.

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كيفية جعل حساب خاصاً على الكمبيوتر

1- اذهب إلى موقع تويتر.

2- في علامة تبويب القائمة اليسرى، انقر فوق المزيد، ثم انقر فوق الإعدادات والخصوصية في القائمة المنبثقة.

3- انقر فوق علامة التبويب الخصوصية والأمان، ثم انقر فوق الجمهور ووضع العلامات.

4- انقر فوق المربع بجوار حماية تغريداتك.

5- انقر فوق حماية لتأكيد اختيارك.

كيفية جعل حساب خاصاً على الهاتف المحمول

1- افتح تطبيق تويتر للهاتف

2- اضغط على أيقونة الإعدادات في الزاوية العلوية اليمنى.

3- اضغط على السهم الخلفي لعرض قائمة الإعدادات الكاملة.

4- انقر فوق الخصوصية والأمان، ثم انقر فوق الجمهور ووضع العلامات.

5- اضغط على شريط التمرير بجوار حماية تغريداتك، ثم اضغط على تم.

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