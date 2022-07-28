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الخميس، 28-07-2022 02:37 م

كيفية جعل حساب تويتر خاص لاختيار من يمكنه رؤية تغريداتك

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الوكيل الإخباري - بينما يستخدم المشاهير والشركات حساباتهم على تويتر للترويج للمشاريع والمنتجات، فإن موقع التواصل الاجتماعي غالباً ما يكون أكثر حول المستخدمين العاديين الذين يشاركون الأخبار التي يهتمون بها وتفاصيل حياتهم اليومية.

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كيفية جعل حساب خاصاً على الكمبيوتر

 

1- اذهب إلى موقع تويتر.
2- في علامة تبويب القائمة اليسرى، انقر فوق المزيد، ثم انقر فوق الإعدادات والخصوصية في القائمة المنبثقة.

3- انقر فوق علامة التبويب الخصوصية والأمان، ثم انقر فوق الجمهور ووضع العلامات.

4- انقر فوق المربع بجوار حماية تغريداتك.
5- انقر فوق حماية لتأكيد اختيارك.

 

كيفية جعل حساب خاصاً على الهاتف المحمول
1- افتح تطبيق تويتر للهاتف
2- اضغط على أيقونة الإعدادات في الزاوية العلوية اليمنى.
3- اضغط على السهم الخلفي لعرض قائمة الإعدادات الكاملة.

4- انقر فوق الخصوصية والأمان، ثم انقر فوق الجمهور ووضع العلامات.

5- اضغط على شريط التمرير بجوار حماية تغريداتك، ثم اضغط على تم.

 

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