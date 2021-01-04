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الإثنين، 04-01-2021 11:11 ص

كيفية حذف حساب تيك توك نهائيا

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الوكيل الإخباري _ حقق تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك نجاحا كبيرا حيث انه يعد من أكثر التطبيقات تحميلا في العالم، وعلى الرغم من القبول الواسع لتطبيق الفيديوهات القصيرة إلا أن هناك عدد كبير من المستخدمين، يفضلون عدم استخدامه ومسح الحسابات الخاصة بهم وذلك لانه يساهم في هدر الكثير من الوقت، اليك ابرز الخطوات التي عليك اتباعها عند حذف تطبيق تيك توك : 

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- توجه إلى الحساب الخاص بك ، اضغط على النقاط الثلاث الموجودة أعلى شاشة هاتفك.

- اضغط على  خيار إدارة حسابي ، ثم قم بالتمرير لأسفل اضغط على  حذف حسابي.

- سيطلب منك التطبيق بعد ذلك التحقق من التفاصيل الخاصة بك ثم سيتم إعادة توجيهك لحذف صفحة الحساب

- اضغط على خيار حذف الحساب ثم حذف.

- بعد حذف حساب تيك توك ، لن تتمكن بعد الآن من تسجيل الدخول بهذا الحساب وتفقد الوصول إلى أي مقاطع فيديو قمت بنشرها. 

المصدر :   صدى البلد 

 




 

 


 

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