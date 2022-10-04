كيفية حظر الإيميلات المزعجة على هواتف آيفون

الوكيل الإخباري-أصبحت تطبيقات البريد الإلكتروني جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للكثيرين، لكن في بعض الأحيان ،هناك بعض الإيميلات التي تحتاج إلى الحظر الفورى نظرا لأنها إيميلات بريد عشوائي تستهدف المستخدمين، كما أن هناك بعض الإيميلات المزعجة غير المرغوب فيها، وأيضا تلك التي تحتوى على مضايقات.

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وبحسب موقع Business Insider فإنه في السابق كان يتطلب حظر الإيميلات المزعجة أو إيميلات البريد العشوائي تطبيقات تابعة لجهات خارجية على هواتف آيفون، إلا أنه في الوقت الحالي يمكن للمستخدمين حظر الإيميلات الموعجة على آيفون بأكثر من طريقة:



افتح تطبيق Gmail على هاتفك الآيفون

يجب أن تكون هناك صورة للملف الشخصي بجوار الرسالة التي تريد وضع علامة عليها كرسالة غير مرغوب فيها، ثم اضغط عليها.



اضغط على المزيد ثم الإبلاغ عن بريد عشوائي في أعلى اليسار.



يؤدي هذا إلى وضع علامة على رسالة كرسالة غير مرغوب فيها ، وهي أسهل طريقة لكيفية حظر عنوان بريد إلكتروني على آيفون، وبدلاً من ذلك ، يمكنك أيضًا حظر عنوان بريد إلكتروني مباشرةً، ولكن على جهاز الكمبيوتر الخاص بك فقط:



افتح Gmail على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

افتح رسالة من المرسل الذي ترغب في حظره.

انقر فوق السهم لأسفل في الزاوية اليمنى العليا واختر الإبلاغ عن بريد عشوائي.

بعد النقر على زر الإبلاغ عن البريد العشوائي، سيتم إرسال البريد الإلكتروني الذي أبلغت عنه إلى جوجل لتحليله وحماية المستخدمين من الرسائل غير المرغوب فيها وإساءة الاستخدام.



حظرالإيميلات المزعجة في تطبيق البريد Mail app على هواتف آيفون



1. افتح تطبيق البريد وحدد بريدًا إلكترونيًا من المرسل الذي ترغب في حظره.



2. اضغط على صورة المرسل ثم على اسمه.



3. اضغط على حظر جهة الاتصال واضغط عليها مرة أخرى في نافذة التأكيد التي تظهر.



سيؤدي حظر جهة الاتصال الخاصة بهم إلى إيقاف ظهور التنبيهات عندما يرسلون إليك بريدًا إلكترونيًا جديدًا ، ولكن ستستمر رسائل البريد الإلكتروني في الوصول، ولمنع ذلك ونقلهم تلقائيًا إلى سلة المهملات، قم بما يلي:



1. افتح تطبيق "الإعدادات" على هاتفك الآيفون .



2. قم بالتمرير لأسفل حتى ترى خيار تطبيق البريد واضغط عليه.



3. اضغط على خيارات المرسل المحظور.



4. حدد نقل إلى المهملات.

صدى البلد

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