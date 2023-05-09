كيفية حظر شخص ما على سناب شات

الوكيل الإخباري - تشبه منصة سناب شات التطبيقات الأخرى مثل إنستغرام وفيس بوك، حيث تسمح لك بنشر المحتوى علناً أو مشاركته فقط مع أصدقائك، وإذا سمحت لأي شخص على سناب تشات بالاتصال بك، فقد تتلقى رسائل من أشخاص لا تعرفهم أو لا ترغب في التفاعل معهم.



هناك طرق للتعامل مع هذه التفاعلات مثل تجاهلها، ولكن هناك خيارات أخرى، مثل الكتم وإيقاف تشغيل إشعارات الرسائل الجديدة، وإزالة الشخص من قائمة الصداقة، وإذا كنت ترغب في قطع كل سبل التواصل مع مستخدم ما، فإن الحل الوحيد هو حظره.





فيما يلي كيفية حظر شخص ما على سناب تشات، وفق ما أورد موقع “سلاش غير” الإلكتروني:





- افتح سناب شات واسحب لليمين للانتقال إلى شاشة الدردشة.





- ابحث عن الشخص في الدردشة واضغط مطولاً على اسمه.





- اضغط على إدارة الصداقة.





- اضغط على حظر.





- اضغط على حظر مرة أخرى في القائمة المنبثقة.





إذا لم تتمكن من العثور على الشخص في الدردشة، فيمكنك النقر فوق زر البحث في الزاوية العلوية اليسرى من التطبيق والبحث عن اسمه أو اسم المستخدم. اضغط مع الاستمرار على اسمه واتبع نفس الخطوات.

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وإذا كنت تريد منع أي شخص لا تعرفه من مراسلتك على سناب شات، اتبع الطريقة التالية:





- اضغط على صورة ملفك الشخصي.





- اضغط على أيقونة الترس في أعلى اليمين لفتح الإعدادات.





- قم بالتمرير لأسفل إلى عناصر التحكم في الخصوصية وحدد الاتصال بي.





- اضغط على الأصدقاء.





بمجرد الانتهاء من ذلك، لن يتمكن من الاتصال بك على سناب شات إلا الأشخاص الذين تربطك بهم صداقة. يمكنك أيضاً تعديل إعدادات قصتك في قائمة عناصر التحكم في الخصوصية بالنقر فوق عرض قصتي وتحديد أصدقائي.

كيفية إلغاء حظر شخص ما على سناب شات





- اضغط على صورة ملفك الشخصي على سناب شات.





- اضغط على أيقونة الترس في الزاوية اليمنى العليا.





- قم بالتمرير لأسفل إلى عناصر التحكم في الخصوصية وانقر فوق “المستخدمون المحظورون”.





- اضغط على X بجوار اسم الشخص لإلغاء حظره.

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