الأحد 07-02-2021
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الأحد، 07-02-2021 11:54 ص

كيفية حماية إيميلاتك في Gmail من التتبع

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الوكيل الإخباري _ على الرغم من ميزات تطبيقات البريد الإلكتروني أو الإيميل الا ان هناك بعض الأمور التي قد يجهلها الكثير حول امكانية هذه الرسائل التي يقومون بإرسالها عبر تطبيقات البريد، معرفة الكثير من المعلومات المهمة الكثيرة عنك وعن الموقع الجغرافي وغيرها، الأمر الذي يجعل المستخدمين في خطر إذا تم استخدام هذه البيانات بطريقة خاطئة. 


وهناك عدة خطوات يجب القيام بها لحماية البيانات الخاصة من رسائل عبر تطبيقات البريد الإلكتروني مثل Gmail،  وذلك من خلال تعطيل المرسل إليه من تنزيل الصور تلقائيًا في رسالة البريد الإلكتروني ، اليك الخطوات :

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك.

- انقر الزاوية العليا في أقصى اليمين 

- حدد علامة التبويب العام أو General tab

- مرر لأسفل إلى فئة الصور وحدد السؤال قبل عرض الصور الخارجية.

- مرر لأسفل وانقر فوق حفظ التغييرات. 

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المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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