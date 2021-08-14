السبت 14-08-2021
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء ينعى وزير العدل الأسبق ناجي الطراونة

إقبال ضعيف على شراء الزي المدرسي -صور

الجزائر.. بيان حول تطورات الحرائق خلال آخر 24 ساعة

الخارجية لـ الوكيل: نتابع وفاة أردني واصابة زوجته بحادث سير في الإمارات

الحكومة تحدد المحاور الأساسية للمشاركة الإلكترونية خلال العام الحالي

قرض بـ 70 مليون دولار للاردن لتخفيف تداعيات كورونا

وفاة واحدة و451 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

صرف 2.5 مليون دينار بدون فوائد للمزارعين بإقليم الشمال

الحكومة تحذر من المواقع غير رسمية لإعلان نتائج التوجيهي

تحذير من الدوريات الخارجية لسالكي طريق العمري - الأزرق

السبت، 14-08-2021 01:42 م

كيفية ضغط الملفات عبر آيفون

18051-علاج-ادمان-الهاتف


الوكيل الإخباري - تأتي هواتف آيفون مع مساحات ثابتة لا يمكن زيادتها إلا عبر الإشتراك في خدمات آيكلاود. 

اضافة اعلان


لذلك يتعامل مستخدمي الهاتف مع مساحات التخزين المتاحة لهم بحرص كبير، ويحاولون دائمًا تفريغها. 

 

يستطيع آيفون ضغط الملفات وحفظها بتنسيق zip، ويمكن أن يحتوي ملف zip المضغوط على أي عدد من الملفات الأخرى بأي تنسيق.

ولا يشترط أن تكون جميع الملفات الموجودة داخل الملف المضغوط بالتنسيق نفسه، حيث يستطيع الملف المضغوط أن يحتوي على صور ومقاطع فيديو ومستندات معًا.

 

وتستطيع ضغط الملفات عبر آيفون باستخدام تطبيق مدير الملفات الرسمي الخاص بالنظام. 


ويأتي هذا التطبيق مثبتًا داخل نظام iOS مباشرةً، كما يمكنك تثبيت بعض التطبيقات الخارجية لتقوم بهذه الوظيفة باحترافية أكثر. 

 

ويمكنك ضغط الملف عبر الخطوات التالية: 

1- توجه إلى تطبيق مدير الملفات، ومن ثم توجه إلى المجلد الذي يحتوي الملفات التي ترغب في ضغطها.

2 - وبعد ذلك اضغط على علامة النقاط الثلاثة أعلى الشاشة واختر التحديد، ومن ثم قم بتحديد جميع الملفات التي ترغب في ضغطها.
3 - ومن ثم اضغط على علامة الثلاث نقاط مجددًا، ثم اختر ضغط الملفات، ودع النظام يقوم بضغط الملفات تلقائيًا. 
4 - وعندما ينتهي النظام من ضغط الملفات، فإنك تجد الملف المضغوط متاحًا في نفس المكان الذي قمت بضغط الملفات فيه.
5 - ويمكن أن يقوم النظام بتسمية الملف المضغوط تلقائيًا إذا يحتوي على ملف واحد، أما إذا كان يحتوى على أكثر من ملف، فإنك تحتاج إلى إعادة تسميته بنفسك. 
6 - وإذا أردت أن تقوم بفتح الملف المضغوط، فإنك تحتاج إلى الضغط على الملف حتى تقوم بفتحه عبر تطبيق مدير الملفات أيضًا.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 





 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
153073Image1

ماسنجر تضيف تشفيرًا لمكالمات الصوت والفيديو

medium_2021-08-13-d3a828ae28

العلاقة بين ويندوز 11 وفيستا

Windows-11

تسريع ويندوز 11 عبر التحكم في الطاقة

windows-11-featured-image-scaled

طرق إخفاء الأدوات المصغرة في ويندوز 11

كيف-احذف-البريد-الإلكتروني-من-الايفون

طريقة عمل إخفاء البريد الإلكتروني من آبل

تحميل-صفحات-الإنترنت-كملف-PDF-عبر-آيفون

حفظ الصفحة عبر أخذ لقطة شاشة كاملة في آيفون عبر PDF

أخبار متعلقة
تحميل-صفحات-الإنترنت-كملف-PDF-عبر-آيفون

حفظ الصفحة عبر أخذ لقطة شاشة كاملة في آيفون عبر PDF

medium_2021-08-08-caa7c188aa

تفعيل وضع توفير الطاقة في حواسيب ماك

الايفون-إ

التغلب على قفل آيفون الرقمي عبر تطبيق PassFab

23a3577669db7651864da8f4f07c9251

كيفية تشفير ملف سري عند إرساله

MicrosoftTeams-image

طريقة تغيير التطبيقات الافتراضية في ويندوز 11

1042818477_0_144_3072_1806_1000x541_80_0_0_9b68b095fb84a3cda7a0c1680eef78e8

عودة آبل للتسمية القديمة مع آيفون 12s