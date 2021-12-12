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الأحد، 12-12-2021 03:05 م

كيفية عمل خاصية Clarity Boost من إكس بوكس

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الوكيل الإخباري - بدأت مايكروسوفت بتقديم خدمة xCloud لبث الألعاب لمختلف أجهزة إكس بوكس وويندوز الخاصة بها. وهي تعمل منذ ذلك الوقت على تحسين الخدمة وتحسين جودة الألعاب فيها.

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وتوجد مجموعة من المخاوف المتعلقة بخدمات بث الألعاب المتنوعة بما فيها xCloud أو غيرها من الخدمات. حيث يقلق معظم المستخدمون من جودة الألعاب وسرعة استجابتها.

 

تعمل هذه الخاصية على تحسين جودة الصور الناتجة عن خدمة بث الألعاب xCloud، ويتم تحسينها في جهاز المستخدم بدلًا من الخادم.


وتعتمد هذه التقنية على بعض التأثيرات التي يتم تطبيقها على الصورة الأصلية للعبة، وبالتالي فهي لا ترفع جودة الصورة الأصلية.


ويعني ذلك أنها لا تنتج معلومات إضافية يتم استخدامها لرفع جودة الصورة ولكنها أقرب إلى المنقحات التي يتم تطبيقها على الصور المعتادة.

 

ويجعل ذلك هذه الخاصية مختلفة قليلًا عن خاصية DLSS من نفيديا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإضافة معلومات جديدة للصورة ورفع جودتها.


وبالتالي فإن Clarity Boost لا تستهلك الكثير من موارد الجهاز مثلما يحدث مع خاصية DLSS من نفيديا.


ولكن تعمل هذه الخاصية بشكل حصري مع متصفح مايكروسوفت إيدج وتحديدًا في النسخ التجريبية الجديدة منها. ولذلك تحتاج إلى تثبيت أحدث نسخة تجريبية من متصفح ايدج حتى تتمكن من استخدامها.


ولا تعمل هذه الخاصية مع المتصفحات الأخرى حتى التي تستخدم نواة كروميوم، ولكن من المتوقع أن نراها قريبًا.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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