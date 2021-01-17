كيفية عمل نسخة احتياطية لرسائلك على تطبيق سيجنال

الوكيل الإخباري _ استطاع تطبيق سيجنال تحقيق أكثر من 50 مليون عملية تحميل خلال أيام معدودة نظرا للسياسة الجديدة للخصوصية التي فرضها واتسآب على مستخدميه، حيث بدأ بعض المستدمين بمواجهة بعض المشاكل في التطبيق نظرا لعدم معرفتهم الكافية بطريقة استخدامه ، كما يعاني البعض من عدم معرفتهم كيفية حفظ الدردشات الخاصة بهم.



حيث ان هناك عددًا من الخطوات التى يجب على المستخدمين الجدد فى تطبيق سيجنال القيام بها للقيام بعمل نسخة احتياطية من الدردشة والصور لضمان عدم ضياعها :





افتح تطبيق Signal وتوجه إلى الإعدادات



اضغط على الدردشات والوسائط وحدد خيار Chat backups



اضغط على زر التشغيل



اضغط على زر اختيار مجلد من النافذة المنبثقة



حدد مجلد موجود أو أنشئ مجلدًا جديدًا



اضغط على استخدام زر المجلد هذا واسمح بالأذونات اللازمة



قم بتدوين عبارة المرور الخاصة بملف النسخ الاحتياطي



لاحظ أن عبارة المرور هذه إلزامية لاستعادة النسخة الاحتياطية في المستقبل.



حدد خانة اختيار إخلاء المسؤولية واضغط على تمكين النسخ الاحتياطية



لأخذ النسخة الاحتياطية ، اضغط على خيار إنشاء نسخة احتياطية





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المصدر : صدى البلد







