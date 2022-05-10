كيفية قراءة رسائل الواتساب دون علم المرسل نهائيا

الوكيل الإخباري - أحيانًا نحتاج لقراءة بعض رسائل الواتساب اليومية، ولكن بدون علم الشخص المرسل، ويعود ذلك على الأرجح لانشغال مستقبل الرسائل عن الرد في فترة تلقى الرسالة، لذا يحاول البحث عن طريقة يقرأ بها الرسالة ولا يظهر للمرسل.

اضافة اعلان

يعمل تطبيق واتساب الأشهر في عالم التراسل على تحويل رسالة القراءة وهي "العلامات المزدوجة" التي تظهر باللون الأزرق عند فتح الرسالة وقراءتها عند مستلم الرسالة، ولكن كيف لك أن تقراء الرسالة دون علم المرسل؟



1- يمكنك تعطيل ميزة إيصال القراءة عن طريق إعدادات تطبيق الواتساب:

- افتح صفحة "الحسابات" من إعدادات التطبيق.

- انقر بعدها على خيار "الخصوصية".

- عليك إلغاء تحديد "قراءة الإيطالات".

2- هناك طريقة آخرى أسهل، وهي عن طريق تمرير شريط الهاتف من الأعلى للأسفل، حتى تطلع على نص الرسالة بدون فتحها، ويمكنك هذا من قراءة بعض الرسائل بدون الحاجة إلى فتح التطبيق.



3- إذا كنت تريد قراءة الرسائل بدون علم مرسليها فيمكنك استخدام الواتساب في وضع الطائرة وقراءة الرسائل، ثم غلق التطبيق ووقف تشغيل وضع الطائرة

هناك طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كانت تمت قراءة رسالتك التي أرسلتها لأحد المستخدمين عبر واتساب، وذلك من خلال رؤية العلامة المزدوجة الخاصة بالرسالة بهذا تكون قد وصلت للمستلم بعدها تتحول من اللون الرمادي إلى الأزرق بهذا تكون تمت قراءتها.



ولمعرفة سبب عدم وصول بعض رسائل للمستخدمين رغم إرسالك لها منذ فترة، فيمكنك التحقق من إذا ما كان أحدهم قد حظرك، أو التحقق من عدم مواجهة أي مشاكل في الإنترنت أو شبكة الهاتف.

سيدتي