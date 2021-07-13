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الثلاثاء، 13-07-2021 09:46 م

كيفية قياس المسافات في خرائط جوجل عبر الهاتف

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الوكيل الإخباري - عندما تبحث عن الاتجاهات باستخدام خدمة خرائط جوجل فإنها توضح لك المدة التي تستغرقها الرحلة، ولكن ماذا لو كنت تريد معرفة المسافة الدقيقة بين نقطتين.

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كيفية قياس المسافة عبر الهاتف :

 

1- افتح تطبيق خرائط جوجل في هاتف أندرويد أو آيفون.
2- اضغط مطولًا على نقطة البداية حتى تظهر علامة حمراء.
3- في الجزء السفلي من الشاشة، اضغط على اسم المكان سواء مدينة أو بلدة أو حتى محل تجاري.
4- ضغط على خيار قياس المسافة بحيث تعود إلى الخريطة مرة أخرى مع ظهور نقطة بيضاء عبر النقطة التي حددتها.
5- اضغط مع الاستمرار ثم اسحب الخريطة بحيث يشير التقاطع إلى النقطة التالية التي تريد إضافتها.
6- بمجرد وضع علامة التقاطع في مكانها اضغط على زر + باللون الأزرق.
7- تظهر لك المسافة بين النقطتين الأولى والأخيرة في الجزء السفلي الأيسر من الشاشة.
8- ومن أجل قياس مسافة أكثر تعقيدًا قم بتعيين نقطة جديدة عند كل منعطف تحتاج إلى القيام به.

 

وعلى عكس إصدار الحاسب، لا يمكنك السحب والتحريك والخط الموجود، لذلك قم بتحديد المسار خطوة بخطوة باستخدام الزر +.

 

ويمكنك أيضًا التراجع عن النقاط بالنقر فوق رمز السهم المتجه للخلف أعلى يمين الشاشة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 




 




 

 


 

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