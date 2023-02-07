كيفية كشف الاحتيال على واتساب

الوكيل الإخباري - يعتبر واتساب من أكثر التطبيقات استخداماً، مع منصة مستخدمين تبلغ قرابة 2.5 مليون مستخدم من حول العالم، إلا أن جميع المتواجدين على التطبيق يواجهون خطر عمليات الاحتيالية التي تصلهم عبر الرسائل الفورية.



وعلى الرغم من أن هناك العديد من الخصائص الأمنية المقدمة من شركة "ميتا" المالكة للتطبيق، إلا أن الأجهزة الأمنية مستمرة بالتحذير من عمليات الاحتيال التي لا تزال نسبها تتزايد بسبب التطور المستمر في أدوات المحتالين والمجرمين.

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وإضافة إلى الأدوات التي يقدمها تطبيق واتساب للتحذير والحيلولة دون وقوع عمليات الاحتيال، هناك بعض النقاط التي يمكن للمستخدمين الانتباه إليها لحماية أنفسهم كما بياناتهم الشخصية من السرقة أو الاستغلال.



يعمد المجرمون إلى إيجاد طرق لجذب المستخدمين إلى الفخ من أجل مشاركة معلوماتهم الشخصية أو البيانات البنكية، أو حتى مشاركة عبارات / كلمات السر وحتى معلومات البطاقات البنكية.



وتتم تلك الطريقة عادة عبر إرسال روابط (لينكس) خبيثة، تبدو من الوهلة الأولى أنها تعود لشركات معروفة حقيقية، ويطلبون من المستخدم الضغط عليها، إما بهدف تقديم للوظائف أو ربما ربح الجواز.



ولكن فور الضغط على الرابط، سيصاب الجهاز بالبرمجة الخبيثة وربما تعريض البيانات، من صور ونصوص وفيديوهات وغيرها، للمشاركة مع المجرم.

ويجب الإبقاء في الأذهان أن عند الاستحواذ على المعلومات الشخصية، بإمكانية المجرم أن يتواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة والتحدث معهم على أنه المستخدم الحقيقي، موقعاً المزيد والمزيد من الضحايا.



وفي حال طلبت إحدى الرسائل أو المتصلين المجهولين بالقيام بأي تحرك، فعلى الأغلب هذه حركة يتبعها المحتالين. وغالباً ما تنبه المصارف لمثل تلك الأفعال التي تعرض الحسابات البنكية للخطر.



يجب دوماً الانتباه إلى اللغة المستخدمة في تلك الرسائل، والنظر إن كانت تحتوي على الأخطاء المطبعية والإملائية أو تحتوي على الكلمات غير المنطقية. فمن شبه المستحيل أن ترسل الشركات أو المؤسسات الرسمية أي رسائل أو بيانات تحتوي على هذا النوع من الأخطاء.



جانب آخر يجب الاحتراز منه، وهو الروابط التي تعد بالجوائز والهدايا والتخفيضات، بخاصة تلك التي لم تسمع عنها بتاتاً أو تشترك بها، والتي غالباً ما تودي إلى عمليات الاحتيال.





طرق الحماية

يقدم تطبيق واتساب خاصية من أجل التبليغ عن الحسابات أو المجموعات أو الرسائل التي تهدف إلى نشر الاحتيال، ويمكن تبليغها إلى إدارة التطبيق عبر اتباع الخطوات التالية:





لحجب رقم/حساب:

افتح واتساب، ثم انقر على خيارات إضافية > الإعدادات.

انقر على الخصوصية > جهات اتصال محظورة.

انقر على إضافة.

ابحث عن جهة الاتصال التي تريد حظرها أو حدِّدها.





حظر رقم هاتف غير مسجل

افتح الدردشة مع رقم الهاتف المجهول في واتساب.



انقر على حظر، أو إبلاغ وحظر.



الإبلاغ عن جهة اتصال

افتح الدردشة مع المستخدم الذي ترغب في الإبلاغ عنه.



انقر على خيارات إضافية > المزيد > إبلاغ.

حدِّد المربع إذا كنت تريد أيضاً حظر المستخدم وحذف الرسائل من الدردشة.

انقر على إبلاغ.

بهذه الطريقة، سوف تتلقى واتساب أحدث 5 رسائل واردة إليك من المستخدم أو المجموعة التي تم الإبلاغ عنها.

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