الثلاثاء 14-12-2021
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الثلاثاء، 14-12-2021 02:40 م

كيفية معرفة عنوان IP عبر أجهزة أندرويد

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الوكيل الإخباري - تمتلك جميع الأجهزة الذكية التي تتصل بالإنترنت عنوان IP خاص بها ولا يمكن تكراره في أي جهاز اخر. ويمكنك عبر هذا العنوان مراقبة الجهاز والتحكم فيه أو منعه من دخول الإنترنت أو بعض المواقع بعينها. وينطبق هذا الأمر على هواتف آيفون وأندرويد

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وبينما يعتبر الوصول إلى عنوان IP الخاص بالحاسوب أمرًا معروفًا أو سهلًا، فإن الكثيرين لا يعرفون كيف يصلون إلى هذا العنوان عبر الهاتف.


وتستطيع عبر نظام الهاتف سواءً كان آيفون أو أندرويد الوصول إلى عنوان IP المحلي الخاص بالهاتف، ولكن تحتاج إلى موقع خارجي للوصول إلى العنوان العام.

 

يمكنك استخدام هذه الطريقة مع جميع أجهزة أندرويد وجميع الأنظمة الخاصة بها، وقد تم تجربتها عبر نظام أندرويد 11.

وتستطيع الوصول إلى عنوان iP الخاص بهواتف أندرويد عبر اتباع الخطوات التالية: 
1 - توجه إلى تطبيق الإعدادات الخاص بهاتفك، ومن ثم اختر الإنترنت والشبكات وبعد ذلك إتصال الإنترنت اللاسلكي.
2 - بعد ذلك اضغط على اسم شبكة الإنترنت اللاسلكي الخاصة بك واختر عرض الإعدادات المتقدمة لهذا الإتصال.
3 - ثم تجد في نافذة الإعدادات المتقدمة جميع عناوين iP الخاصة بهاتفك في هذه الشبكة بالإضافة إلى بعض البيانات الأخرى مثل عنوان Mac والعنوان الفيزيائي للهاتف.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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