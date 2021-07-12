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الإثنين، 12-07-2021 01:20 م

كيفية معرفة معالج كروم بوك

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الوكيل الإخباري - تطورت معالجات كروم بوك كثيرًا، وذلك بسبب اهتمام الشركات بهذا النوع من الحواسيب والتوجه العالمي لاقتنائها.

ولذلك يوجد أكثر من نوع لمعالجات كروم بوك التي يمكن أن يصدر بها حاسوبك، ويختلف كل معالج في مواصفاته وتردده.

وتوجد طريقتين رئيسيتين لمعرفة نوع المعالج في حاسوبك وهما: 

عبر صفحة معلومات النظام : 

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توجه إلى متصفح كروم على حاسوبك ثم اكتب العنوان التالي في شريط العناوين  chrome://system 
ويقوم هذا العنوان بفتح جميع التفاصيل التي يمكن أن تحتاجها حول حاسوبك ونظامه، ويمكنك أن تبحث في المعلومات هنا كما ترغب.

ولكن حتى تصل لمعلومات المعالج قم بالبحث عن خانة تدعى cpuinfo، وبعد ذلك قم بالضغط على زر توسيع حتى تقوم بفتح نافذة البيانات بالكامل.
وتجد هنا مجموعة من المعلومات مثل جيل المعالج ونوعه وتردده كما ترى في الصورة بالأسفل.

 

عبر استخدام تطبيق خارجي : 
يمكنك تثبيت التطبيقات الخارجية على حواسيب كروم بوك عبر متجر تطبيقات كروم، وتعرض لك هذه التطبيقات معلومات النظام بطريقة منظمة أكثر وسهلة الاستخدام.
وحتى تستخدم هذه التطبيقات الخارجية قم بالتوجه إلى صفحة تطبيقات كروم بوك، ومن ثم إبحث عن تطبيق يدعى Cog .
وبعد ذلك قم بالضغط على زر تثبيت التطبيق، ومن ثم توجه إلى قائمة التطبيقات في الجانب الأيسر للشاشة واختار Cog.
وعندما يفتح التطبيق تجد كافة المعلومات التي تحتاجها عن نظامك متاحة في الشاشة الرئيسية.
ويعرض لك التطبيق مجموعة أكبر ومتنوعة من المعلومات التي تحتاجها عن حاسوبك مثل نوع المعالج وتردده ومعماريته ودرجات الحرارة واستهلاك المعالج أيضًا.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 








 




 

 


 

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