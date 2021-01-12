كيفية نقل جميع مجموعاتك من واتسآب إلى Signal

الوكيل الإخباري _ بعد الجدل الكبير الذي اثاره تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة به ، لجأ العديد من الاشخاص للبحث عن بدائل أفضل تحافظ على خصوصية المستخدمين، وكان البديل الأفضل هو تطبيق سيجنال ، الذي لاقى اقبال كبير خلال فترة قصيرة ، الا ان هناك مشكلة واجهها مستخدمي سيجنال تتعلق بالمحادثات الجماعية وجروبات العمل وغيرها، وهو ما دفع مطوري Signal لنشر طريقة سهلة تتيح للمستخدمين نقل محادثات مجموعات واتساب بسهولة، اليك خطوات نقل محادثات مجموعات واتساب إلى تطبيق Signal :

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- بتثبيت تطبيق Signal على هاتفك.



- فتح التطبيق، ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الزاوية اليمنى من شاشة التطبيق.



- من القائمة المنسدلة، اختر Create a Group.



- قم بتسمية المجموعة التي انشأتها، وقم بإضافة جهات الاتصال التى تتذكرها لهذه المجموعة.



- افتح المجموعة التي أنشأتها، ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى اليمين.



- من القائمة، اضغط على خيار Settings.



- اختر بعد ذلك Group Link.



- قم بتفعيل خيار Group Link.

- في النافذة نفسها بعد تبديل الزر، اضغط على خيارShare بالأسفل.







- في تطبيق واتس آب ، افتح المجموعة التي تريدها ثم الصق الرابط الذي قمت بنسخه في مربع الكتابة.



- يمكن الآن لأي شخص لديه حق الوصول إلى هذا الرابط، الانضمام مباشرة إلى المجموعة التي أنشأتها في Signal.



المصدر : اليوم السابع















