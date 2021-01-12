الثلاثاء 12-01-2021
الوكيل الاخباري

استقبال مراجعي عيادات الاختصاص بالخدمات الطبية.. الأحد

الحكومة تبحث قرارات مصيرية هامة

إعادة فتح عيادات مدينة الحسين الطبية قريبا

أسعار الذهب الثلاثاء 12/1/2021

شكوى من افتقار جسر مشاة لمقومات السلامة في عمان

قرارات هامة تصدرها محكمة امن الدولة في قضية الاعتداء على السياح في جرش

الزارة .. منطقة سياحية خلابة تفتقر للتنظيم- صورة

انقلاب مفاجئ على حالة الطقس ومنخفض قادم

النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة

وفيات الثلاثاء 12/1/2021

الثلاثاء، 12-01-2021 11:40 ص

كيفية نقل جميع مجموعاتك من واتسآب إلى Signal

101-6 (Custom)


الوكيل الإخباري _ بعد الجدل الكبير الذي اثاره تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة به ، لجأ العديد من الاشخاص للبحث عن بدائل أفضل تحافظ على خصوصية المستخدمين، وكان البديل الأفضل هو تطبيق سيجنال ، الذي لاقى اقبال كبير خلال فترة قصيرة ، الا ان هناك مشكلة واجهها مستخدمي سيجنال تتعلق بالمحادثات الجماعية وجروبات العمل وغيرها، وهو ما دفع مطوري Signal لنشر طريقة سهلة تتيح للمستخدمين نقل محادثات مجموعات واتساب بسهولة، اليك خطوات نقل محادثات مجموعات واتساب إلى تطبيق Signal :

اضافة اعلان
 

- بتثبيت تطبيق Signal على هاتفك.


- فتح التطبيق، ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الزاوية اليمنى من شاشة التطبيق.


- من القائمة المنسدلة، اختر Create a Group.

- قم بتسمية المجموعة التي انشأتها، وقم بإضافة جهات الاتصال التى تتذكرها لهذه المجموعة.


- افتح المجموعة التي أنشأتها، ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى اليمين.


- من القائمة، اضغط على خيار Settings.


- اختر بعد ذلك Group Link.


- قم بتفعيل خيار Group Link.

 

- في النافذة نفسها بعد تبديل الزر، اضغط على خيارShare بالأسفل.


- في تطبيق واتس آب ، افتح المجموعة التي تريدها ثم الصق الرابط الذي قمت بنسخه في مربع الكتابة.


- يمكن الآن لأي شخص لديه حق الوصول إلى هذا الرابط، الانضمام مباشرة إلى المجموعة التي أنشأتها في Signal.

 

المصدر : اليوم السابع 






 




 

 


 

إقرأ ايضا
Telegram-mocked-WhatsApp-publicly1-500x292 (Custom)

تيلجرام يسخر من واتساب

Technology-Ipad-Music-Ipod-Iphone-Ears-Headphones-1837146

نصائح للحفاظ على سماعات هاتفك الذكي من التلف

Signal-Private-Messenger-stock-photo-2

لماذا يعتبر تطبيق Signal البديل الأفضل لواتساب !

1023726396

بعد إغلاق حساب ترامب.. تراجع أسهم تويتر بنسبة 8%

WhatsApp-update-how-to-update-WhatsApp-on-iPhone-Android-WhatsApp-hack-1126966

'واتساب' بعد التحديث الجديد .. اكتشاف ثغرة كبيرة

202001090428402840

ميزة جديدة من مساعد أليكسا للتذكيرات

أخبار متعلقة
Signal-Private-Messenger-stock-photo-2

لماذا يعتبر تطبيق Signal البديل الأفضل لواتساب !

WhatsApp-update-how-to-update-WhatsApp-on-iPhone-Android-WhatsApp-hack-1126966

'واتساب' بعد التحديث الجديد .. اكتشاف ثغرة كبيرة

12021919588808098556

واتساب سيحذف حسابك إذا لم تقم بهذا الأمر

Delete-WhatsApp-Account

5 أسباب تجعلك تتخلى عن استخدام تطبيق واتسآب

1

واتسآب يقرر وقف حسابات من يرفضون مشاركة بياناتهم الخاصة مع فيسبوك

20181224_1545676334-723117-large

رسالة خطيرة متداولة على واتساب تخترق هاتفك في ثوانٍ