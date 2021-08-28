السبت 28-08-2021
الوكيل الاخباري

اليونان: غرق سفينة شحن بعد اصطدامها بجزر صخرية

الأمن العام : تابعنا اختفاء شخص من جنسية عربية والتحقيقات أثبتت تعرضه للقتل

الجمارك تحبط تهريب مخدرات في جمرك جابر

سحب شهادة الدكتوراة من محمد رمضان

شركس : ندعو المواطنين لتجاهل شائعات مناهضي التطعيم

لبنان.. توقيف مركب سوري داخل المياه الإقليمية

الحكومة : المصادقة على موازنة البلديات الشهر المقبل

6 وفيات و1237 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الملك يلتقي رئيـس مجلس الوزراء الكويتي ضمن أعمال مؤتمر بغداد

لجنة الاوبئة : احتكار المطاعيم يؤخر انتهاء الجائحة

السبت، 28-08-2021 01:51 م

كيفية وضع كلمة مرور لسجل نشاط جوجل

google-scaled-1-1024x683


الوكيل الإخباري - توفر لك جوجل بوابة رقمية خاصة لمتابعة جميع أنشطتك والأمور التي تقوم بها عبر خدماتها. 

اضافة اعلان


وتشمل هذه البوابة معلومات عن استخدامك لتطبيق خرائط جوجل وتطبيقات جوجل الأخرى مثل اليوتيوب ومتجر جوجل بلاي وغيرها من الخدمات. 

 

وضع كلمة مرور لسجل نشاط جوجل

يمكنك وضع كلمة المرور الخاصة لهذا السجل ومنع الوصول إليه إلا باستخدام هذه الكلمة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية: 

1- توجه إلى موقع سجل النشاط، وبعد ذلك اضغط على علامة الثلاثة الأشرطة الموجودة بالأعلى.
2- وتعرض لك هذه العلامة جميع الاختيارات المتعلقة بالخدمة التي تحتاجها، ثم اضغط على التحكم في النشاط.
3- وتجد بعد ذلك أنواع الأنشطة المختلفة مقسمة إلى أكثر من قسم بحسب نوعها، حيث تجد قسم خاص لليوتيوب وآخر للخرائط.

4- لذلك اضغط على اختيار إدارة النشاط الموجودة تحت أول قسم داخل إعدادات النشاط.
5- وبعد ذلك اختر طلب زيادة التأكيد قبل الوصول إلى الخدمة، وبعد ذلك احفظ التغييرات التي قمت بها.
6- ومن ثم يطلب منك الموقع إدخال حساب جوجل مجددًا داخله حتى تؤكد شخصيتك.
7- وعندما تحاول الوصول إلى بند من بنود سجل النشاط الخاص بك، فإن الموقع يطلب منك إدخال كلمة مرور حساب جوجل مباشرةً. 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة












 




 

 


 

إقرأ ايضا
fe46acb0-0777-11ec-bfff-2cf8f01899e8

بعد طول انتظار أمازون تدخل مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا

3772970_1515658567

تويوتا توقف خدمة e-Palette

1-893415

آبل تطلق برنامج جديد لخدمة آيفون 12 لمعالجة مشكلات الصوت

رئيسي-2-min

اهم المواقع الكترونية التي تساعد رواد الاعمال

image_2021-08-26_203857

يوتيوب.. حذف مليون فيديو يضم معلومات مضللة وخطيرة عن فيروس كورونا

140-232333-abot-830m-internet-users-in-china_700x400

مليار مستخدم لشبكة الإنترنت في الصين

أخبار متعلقة
رئيسي-2-min

اهم المواقع الكترونية التي تساعد رواد الاعمال

google-play-

تقييمات محتوى التطبيقات على Google Play

نننن

جوجل تتيح لك تحديد مكان عملك من خلال التقويم

PXL_20210816_161108190-2

طريقة تشغيل الألعاب على أجهزة جوجل

03aizylUVApdyLAIku1AvRV-39..1605559903

جوجل تريد أن تصبح أكبر منصة ألعاب في العالم

most-downloada-apps-on-play-store

جوجل فكرت في منع التحميل الجانبي للتطبيقات