كيفية وضع كلمة مرور لسجل نشاط جوجل

الوكيل الإخباري - توفر لك جوجل بوابة رقمية خاصة لمتابعة جميع أنشطتك والأمور التي تقوم بها عبر خدماتها.

اضافة اعلان



وتشمل هذه البوابة معلومات عن استخدامك لتطبيق خرائط جوجل وتطبيقات جوجل الأخرى مثل اليوتيوب ومتجر جوجل بلاي وغيرها من الخدمات.

وضع كلمة مرور لسجل نشاط جوجل





يمكنك وضع كلمة المرور الخاصة لهذا السجل ومنع الوصول إليه إلا باستخدام هذه الكلمة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:





1- توجه إلى موقع سجل النشاط، وبعد ذلك اضغط على علامة الثلاثة الأشرطة الموجودة بالأعلى.

2- وتعرض لك هذه العلامة جميع الاختيارات المتعلقة بالخدمة التي تحتاجها، ثم اضغط على التحكم في النشاط.

3- وتجد بعد ذلك أنواع الأنشطة المختلفة مقسمة إلى أكثر من قسم بحسب نوعها، حيث تجد قسم خاص لليوتيوب وآخر للخرائط.

4- لذلك اضغط على اختيار إدارة النشاط الموجودة تحت أول قسم داخل إعدادات النشاط.

5- وبعد ذلك اختر طلب زيادة التأكيد قبل الوصول إلى الخدمة، وبعد ذلك احفظ التغييرات التي قمت بها.

6- ومن ثم يطلب منك الموقع إدخال حساب جوجل مجددًا داخله حتى تؤكد شخصيتك.

7- وعندما تحاول الوصول إلى بند من بنود سجل النشاط الخاص بك، فإن الموقع يطلب منك إدخال كلمة مرور حساب جوجل مباشرةً.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

