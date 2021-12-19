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الأحد، 19-12-2021 02:35 م

كيف أثرت تكنولوجيا البلوك تشين في حياتنا الواقعية

بلوك-تشين


الوكيل الإخباري - شهد العقد الماضي تطورات واسعة وكبيرة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي وتكنولوجيا البلوك تشين.

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ويتم استخدام هذه الأدوات والتقنيات بنجاح في العديد من الصناعات، بعيدًا عن كونها هي المستقبل. ويعتمد نجاح أي تقنية مستقبلية على كونها ديناميكية وتجريبية ومستدامة.

وتعد تقنية البلوك تشين من التقنيات التي وفت بجميع المعايير الثلاثة. نتيجة لذلك فإنها تمثل المستقبل.

ولكي تكون التقنية ديناميكية يجب أن تتكيف الصناعات مع التغيرات البيئية أو التكنولوجية. كما يجب أن تكون قوة تغيير تحفز أو تؤثر في التنمية أو تتحدى الدولة القائمة.


ويطابق البلوك تشين هذا النهج من خلال أخذ المعلومات المتوفرة في أماكن متعددة مع جعلها آمنة وتوفير الوصول لأي شخص على طول سلسلة التوريد، بما في ذلك المستهلك.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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