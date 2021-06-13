كيف تبحث عن مصدر الصورة عبر الهاتف؟

الوكيل الإخباري - يمكنك العثور على مصدر الصورة من خلال هاتفك دون استخدام جهاز كمبيوتر.



اضافة اعلان



فيما يلي أهم الطرق للعثور على مصدر الصورة عبر الهاتف :

من خلال تطبيق Google Lens:

يعتبر هذا التطبيق إحدى الطرق الموجودة في مكتبة صور Google ، وبالتالي فإن النتيجة التي يعرضها هي نفسها التي يتم عرضها على جهاز الكمبيوتر.



يوفر تطبيق Google Lens مجموعة من الميزات على هاتفك ، مثل:

- التعرف على الحروف واستخراج النص من الصور.

- البحث عن صور مماثلة.

- تعرف على النباتات والحيوانات.

- قراءة الباركود.

- الترجمة إلى لغتك الأم.

ابحث من خلال متصفح Chrome :

وإذا كنت تستخدم متصفح Chrome الافتراضي على هاتفك ، فيمكنك البحث من خلاله مباشرة.

للقيام بذلك ، تحتاج إلى الضغط مع الاستمرار على الصورة التي تريد البحث عنها ثم تحديد البحث باستخدام Google Lens.

هذه الطريقة قابلة للتطبيق على كل من هواتف Android و iPhone.

باستخدام إصدار الكمبيوتر من Google على هاتفك:

يمكنك البحث عن مصدر الصورة من خلال نسخة الكمبيوتر من متصفح جوجل ولكن على الهاتف.

يمكنك القيام بذلك عن طريق الانتقال إلى محرك البحث عن الصور من Google.

ثم حدد Show Computer’s Website من قائمة الخيارات في المتصفح الذي تستخدمه.

وعندما تظهر نسخة الكمبيوتر أمامك يمكنك اتباع نفس الخطوات للبحث عن الصور من خلالها.

المصدر - هيا مكس