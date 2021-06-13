الأحد 13-06-2021
الوكيل الاخباري

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

الفايز يرعى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار والأعمال

شاهد بقضية مستشفى السَّلط: موظف بمؤهل توجيهي كان مشرف الأوكسجين بمستشفى طرفي

الملك : خطة زمنية واضحة للبرامج الإصلاحية

22 سوقاً شعبياً لاحتضان 'البسطات' في العاصمة.. تعرف على مواقعها

إغلاق سوق الجمعة في إربد بشكل نهائي

السوق المركزي لـ الوكيل:لم يرد أي ملاحظة عن جودة البطيخ للسوق

الإعلان عن مواعيد تلقي لقاح كورونا بالجامعات

مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال

فيديو - لحظة وصول جلالة الملك إلى منزل العين جمال الشوابكة

عاجل

الملك : خطة زمنية واضحة للبرامج الإصلاحية

الأحد، 13-06-2021 01:34 م

كيف تبحث عن مصدر الصورة عبر الهاتف؟

download (1)


الوكيل الإخباري - يمكنك العثور على مصدر الصورة من خلال هاتفك دون استخدام جهاز كمبيوتر.

اضافة اعلان
 

فيما يلي أهم الطرق للعثور على مصدر الصورة عبر الهاتف :

 

من خلال تطبيق Google Lens:
يعتبر هذا التطبيق إحدى الطرق الموجودة في مكتبة صور Google ، وبالتالي فإن النتيجة التي يعرضها هي نفسها التي يتم عرضها على جهاز الكمبيوتر.

يوفر تطبيق Google Lens مجموعة من الميزات على هاتفك ، مثل:
 - التعرف على الحروف واستخراج النص من الصور.
 - البحث عن صور مماثلة.
 - تعرف على النباتات والحيوانات.
 - قراءة الباركود.
 - الترجمة إلى لغتك الأم.

 

ابحث من خلال متصفح Chrome :

وإذا كنت تستخدم متصفح Chrome الافتراضي على هاتفك ، فيمكنك البحث من خلاله مباشرة.
للقيام بذلك ، تحتاج إلى الضغط مع الاستمرار على الصورة التي تريد البحث عنها ثم تحديد البحث باستخدام Google Lens.

هذه الطريقة قابلة للتطبيق على كل من هواتف Android و iPhone.
باستخدام إصدار الكمبيوتر من Google على هاتفك:
يمكنك البحث عن مصدر الصورة من خلال نسخة الكمبيوتر من متصفح جوجل ولكن على الهاتف.
يمكنك القيام بذلك عن طريق الانتقال إلى محرك البحث عن الصور من Google.
ثم حدد Show Computer’s Website من قائمة الخيارات في المتصفح الذي تستخدمه.
وعندما تظهر نسخة الكمبيوتر أمامك يمكنك اتباع نفس الخطوات للبحث عن الصور من خلالها.

 

المصدر - هيا مكس 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3-26

إنفيديا توقف دعم تعاريف 'ويندوز 7 ' في هذا التاريخ

مقعد-في-الفضاء-مع-جيف-بيزوس-مقابل-28-مليون-دولار

مقابل 28 مليون دولار..رحلة إلى الفضاء مع مؤسس شركة أمازون

Capture-4

تعرف على أهم مميزات نظام ماك Monterey الجديد من آبل

whatsapp-beta-for-android-hints-at-5-upcoming-features

واتسآب يجري تغييرا في قائمة الدردشة على هواتف أندرويد

110

أكثر من 20 مليون حساب على فيسبوك وآبل تم سرقتها من قبل هاكرز

1440x810_cmsv2_04144ccb-839a-56be-b996-519f6a92d07d-4311542

مشكلة جديدة تواجه آبل بسبب ترامب

أخبار متعلقة
طرق-إغلاق-جهاز-الحاسوب-في-نظام-ويندوز

نصائح للوقاية من متلازمة رؤية الكمبيوتر

141eeee5-4241-4d17-8ad8-5840e230fefb

خبراء يكشفون عن عبارات خطيرة لا ينبغي تضمينها في كلمات المرور السرية!